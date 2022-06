Va Nayarit por infraestructura para detonar turismo

Con la intención de que la estancia de los turistas se convierta en una maravillosa experiencia, Nayarit empuja proyectos específicos, entre estos, ha colocado una inversión extraordinaria para la construcción de infraestructura tanto carretera, como marítima y aeroportuaria.

El secretario de Turismo de la entidad, Juan Enrique Suárez Tostado, en entrevista con #ViajandoEnConcreto, reveló que el sitio, denominado el tesoro del Pacífico mexicano, busca avanzar en su posicionamiento e interés de los turistas nacionales e internacionales y por ello, en los siguientes meses, habrán de concretar los planes.

“Tendremos la ampliación del aeropuerto de Tepic que lograra y podrá recibir vuelos internacionales, la apertura la carretera de Jala a Bahía de Banderas que reducirá el tráfico en esta vía de encuentro, viene el puerto en Boca de Tila que será extraordinario , la carretera de Tepic a Compostela que acortará distancias, tenemos próximamente la denominación de origen del café nayarita , una parte de la apertura de los ferris hacia las Islas Marías que será en el puerto de San Blas con el nuevo proyecto del recinto portuario y muchos proyectos en los próximos meses que seguramente harán de la estancia de los turistas una experiencia única”, indicó.

El funcionario local, se refirió a cada una de las bellezas naturales con la que cuenta Nayarit, como playas, islas, lagunas y regiones montañosas, así como para realizar el surfeo en Matache, San Blas, Santa Cruz, Miramar, Chacala, Sayulita que están de moda y son un gran atractivo para el turismo internacional, la Riviera Nayarita, Punta Mita, San Pancho y Rincón de Guayabitos.

“Nayarit no solo tiene una riqueza gastronómica extraordinaria o unos paisajes increíbles muchos de ellos catalogados a nivel internacional no solo por su historia sino por la calidez de su gente, es el diamante en bruto de México, además del origen del mariachi y no en Guadalajara, Jalisco como se piensa”, señaló.

Suárez Tostado, dijo que, en cualquier municipio o sitio del estado, remontará a la historia a través de un vestigio, los que convergen en el pueblo de Jala, por ejemplo, encontrará haciendas, minas, iglesias coloniales y ciudades prehispánicas mientras que los que van a Sayulita, van acompañados de pueblos de pescadores, humedales, playas y bahías con distendidos horizontes marinos.

Las vistas, además, dijo, son fascinantes para donde se vea, se encuentra la playa escondida en Islas Marietas que es un área protegida y de marzo a noviembre, se registra el avistamiento de ballenas, nado con tiburón-ballena, tortugas, hay sitios ecoturísticos y pueblitos como Sayulita que fusionan la modernidad internacional con la cultura y la historia de México.

“En Nayarit tenemos todos, es un estado muy privilegiado, volcanes que en su momento hicieron erupción, tres presas como la de Aguamilpa donde hay un cañón y los pueblos originarios que son parte de la identidad, que conservan sus tradiciones y alguien puede llegar y generar una artesanía de la mano de ellos”, dijo.

En cuanto a su gastronomía, el secretario de turismo de Nayarit, se refirió al pescado zarandeado que es el platillo icónico de la zona y de los más apreciados en el estado, pipián de pepitas de calabaza, ostiones, ceviche de pescado, tlaxtihuilli, camarones cucaracha, ceviche de camarones, frijoles puercos, jericallas y café nayarita, “todos con un sabor único”.

El titular de turismo de Nayarit, agregó que por lo pronto, si bien han repuntado los casos de Covid-19 en el estado, por ahora se mantiene en pie la feria de Jala el próximo 15 de agosto.