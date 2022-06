El retraso en el paquete de infraestructura detiene inversiones: Concamin

El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), José Abugaber Andonie, urgió al Gobierno federal a presentar el tercer paquete de infraestructura que se ha venido postergando pues de acuerdo a diversos análisis, el interés de inversionistas nacionales y extranjeros por invertir está detenida por la falta de este anuncio.

En conferencia de prensa, dijo que ya urge el anuncio y esperan que salga en breve. “Lo está analizando la unidad de inversión de la Secretaría de Hacienda y están esperando en ese sentido que el Presidente ya dé el anuncio, nosotros como empresarios ya lo queremos, ya urge”.

“Ha tenido varios temas nacionales e internacionales que lo han frenado. Quiero comentar que se ha acelerado mucho, se han recibido varias visitas del exterior, hay interés por invertir en México como lo comenté. El tercer paquete abarca los proyectos del Istmo, 10 parques industriales.”

El líder industrial aceptó que entienden que se había señalado que el paquete se daría a conocer después del proceso electoral, eso ya paso hace varios meses por lo que agregó que el anuncio de este, ayudará a disminuir los problemas que se registran en las cadenas de suministro y confió en que sea a más tardar en los que resta del año para que se presente por el bien y el desarrollo del país.

Abugaber Andonie, además, se refirió a la decisión del gobernador de Texas, Estados Unidos, Greg Abbot, de nuevamente realizar exhaustivas revisiones a los camiones en la frontera, bajo el pretexto del trágico incidente que causó la muerte a varios indocumentados y le demandó no entorpecer al comercio.

“Lo único que solicitamos al gobernador de Texas es que no entorpezca el tránsito de camiones hacia Estados Unidos, no le ayuda a él ni a nosotros. La cantidad de horas que puede retrasar esto va a afectar la logística nacional e internacional. Lo que pediría es que haga un plan estratégico de investigación, crear tecnología. Lo que sucedió es una gran desgracia para los mexicanos y no mexicanos que fallecieron, no puede suceder y eso lo podemos evitar con las tecnologías y haciendo un análisis, estamos seguros que no pasó por aduanas cargado el tráiler, estoy casi seguro”, dijo.

El presidente de Concamin, pidió investigar los caminos y la ruta que se utilizó, pero recalcó que bloquear los accesos y presionar políticamente, afecta profundamente a toda la cadena logística.

En torno a la propuesta del líder del PRI, Alejandro Moreno de armar a la población, indicó que esa no es la alternativa y mejor hay que combatir la inseguridad desde otra forma con inteligencia y con acciones contundentes y la aplicación de un verdadero Estado de Derecho.