Hipotecarios buscan alianzas con las fintech

Los banqueros del sector hipotecario buscan alianzas con empresas de tecnología financiera (Fintech), en el evento con motivo del Día de la Construcción , #DialogosEnConcreto, Paulina Prieto, vp de Crédito Hipotecario de Scotiabank, afirmó que el gran retos de los bancos hipotecarios es la inclusión de las fintech.

«Un reto para los bancos hipotecarios son las fintech, empezar a trabajar con éstas nuevas empresas para dar más facilidad y acceso al crédito hipotecario, combinar los diferentes elementos que hay y a los nuevos jugadores de hoy en día», comentó Paulina Prieto.

Para En Concreto, Ricardo Garcia Conde, director ejecutivo de Banca Hipotecaria y Automotriz de Citibanamex, comentó, que “las fintech nacen con una agilidad pero el reto de fondeo, no tengo la menor duda de que en un futuro existan alianzas con las fintech – en el mercado hipotecario todos nos conocemos y hay conversaciones con algunas fintech, tenemos el caso de Estados Unidos, dónde una fintech es la que alienta el mercado hipotecario».

De acuerdo con datos de Finnovista en el estudio Radar Fintech e Incumbentes 2021, en México a 2020 existen 441 emprendimientos fintech, y se identificaron 512 startups activas, lo que suma un crecimiento de 16%.

El estudio cita » Los segmentos que más crecieron en cuanto a cantidad de firmas fueron Banca Digital y Préstamos . En el caso del segmento de Banca Digital, sucedió que varias carteras móviles y startups de préstamos empezaron a posicionarse en el mercado como bancos, dando así un brinco de segmento. Como han mencionado algunos referentes, esto es parte de la tendencia global de intensificación de esfuerzos por parte de las Fintech para satisfacer todas las necesidades del usuario de forma completamente virtual».

No obstante de las 441 emprendimientos cerca del 11% de las empresas no se encuentran activas, 52 startups dejaron de funcionar, el documento apunta que los segmentos en los que más startups cesaron operaciones fueron, por orden descendente, Pagos y Remesas (once empresas -13% del segmento), Crowdfunding y Gestión Patrimonial (7 cada uno; representando el 22% y 30% de sus segmentos respectivamente), y Bienestar Financiero y Préstamos (6 cada uno o 15% y 7% respectivamente).