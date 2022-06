Industriales en ser parte del plan de infraestructura que ya se trabaja

El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), José Abugaber Andonie, aseguró que a pesar de que el tercer paquete de infraestructura no ha sido anunciado por el Ejecutivo federal, en el sureste ya se realizan obras del mismo que ya está en puerta, “nada más el Presidente está esperando ciertas posiciones para poder ya anunciarlo, pero ya algunas obras se están realizando”.

Entrevistado previo a su participación en Onexpo 2022 que se realiza en Mérida, Yucatán, el líder de los industriales del país, mencionó que las obras que ya se realizan y están contempladas en el tercer paquete, han iniciado en el sur sureste.

“Me da mucho gusto que en el sur recuperemos esa parte porque como lo he dicho, no existan dos países sino un solo México, hoy platique con el gobernador de Yucatán y está feliz de que aquí se haga el Tren Maya, todo es parte de los paquetes pero esos paquetes lo que le hemos pedido al Presidente y al Secretario de Hacienda es que la iniciativa privada esté metida en esto porque si nada más construye el Ejército, el beneficio se corta, es decir, la cadena se rompe; que en ese paquete de infraestructura consideren a la iniciativa privada en todo momento de construcción”, dijo.

El presidente de la Concamin, consideró que dada la situación que se registra en Monterrey con la problemática de desabasto de agua, este tercer paquete tendrá modificaciones en ese sentido, tal y como lo ofreció el primer mandatario en cuando a ayudar al desarrollo de la infraestructura hidráulica por lo que “se van a modificar ciertos temas presupuestales”, al tiempo que adelantó que el organismo industrial que encabeza, emprenderá una campaña muy fuerte sobre una nueva cultura del agua.

“En el paquete tienen que venir ciertos cambios y con el desarrollo de vías de comunicación, hemos pedido que puedan estar en el tercer paquete que, del sur al centro, al norte no inflen los costos si ponemos las vías de comunicación no nada más las vías del tren si no que podemos estar pensando en las carreteras”, anotó.

El líder industrial, añadió que se espera un segundo semestre de 2022 complejo, ensombrecido por la inflación, el conflicto bélico y “no veo un escenario en el cual los industriales estemos tranquilos pero bueno, al final una de las buenas noticias es que la industria manufacturera sigue en crecimiento, arriba del PIB y eso es un buen mensaje, quiere decir que seguimos y hay que seguir defendiendo el T-MEC, ese es el que nos va a ayudar al desarrollo este segundo semestre, la exportación es importantísima para todos”, concluyó el presidente de la Concamin,

Abugaber Andonie destacó que, gracias al tema energético, no se ha ido a nueve o 10 % y se ha sido controlado, aunque insistió que se trata de un tema importado, pero en nuestro país, no se puede cantar Victoria.

“La inflación es importada y en estos momentos no podemos decir que tengamos una solución porque no solo es el trigo o el maíz por lo que de continuar con la escasez con esta guerra entre Rusia y Ucrania y las cadenas siguen rompiéndose como ha pasado últimamente va a haber más inflación”, subrayó.