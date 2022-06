En tema de agua, se necesitan acciones, no discursos: Economía

Ante la problemática de agua que vive México y otras naciones, el enfoque debería de estar en temas como la recaudación y uso individual de los recursos hídricos no en discursos, señaló Tatiana Clouthier, secretaria de Economía.

«Esa es la parte en la que que ir logrando los cambios en todas las amplitudes. Más que discursos tenemos que irnos con refexiones a ver cuáles son las acciones que de forma individual vamos a tener y que esos números empiecen a cambiar», señaló en el marco de su participación en la presentación del Índice de Ciudades Sostenibles que tiene como objetivo medir el avance de las zonas metropolitanas de México hacia el cumplimiento de las metas incluidas en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.

«En el tema del agua, tenemos que empezar por aquellas cosas que mucha gente ya… que recordábamos que en diferentes campañas que iban desde el cuidado del agua (sic). Hay cosas simples que podemos ir haciendo y esto nos lleva a la parte de los objetivos de desarrollo sostenible, son las acciones individuales las que van sumando para hacer acciones colectivas y entonces ir encaminados a lograr los objetivos de desarrollo sostenible.

“El tema del agua, la sequía y la hambruna que puede presentarse o no. No es una negación pero cuando ponemos las cosas frente a nosotros y empezamos tomar todas las acciones para que no suceda, y me gusta ponerlas de forma positiva para que empecemos a caminar hacia la construcción positiva de la solución de los problemas», dijo la funcionaria.

Clouthier dijo que el objetivo más importante de la agenda 2030 es el de las alianzas, toda ve que expuso, es necesaria la participación conjunta entre sociedad civil, instituciones gubernamentales y empresas.

Indicó que el enfoque del gobierno en esta tarea ha sido la transición energética, economía circular y el sistema nacional de cuidados.

Recientemente, la ONU y la Conferencia de las Naciones Unidas Para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD, por su sigla en inglés) hicieron un llamado a los 164 países que conforman la ONU para poner énfasis en la producción, conservación y distribución de alimentos.