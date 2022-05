Nueva Ley de Publicidad Exterior solo provocará amparos, urbanistas

Luego de que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó la iniciativa para una nueva Ley de Publicidad Exterior que busca eliminar en un año 900 anuncios espectaculares ubicados en azoteas, por representar un riesgo para la población y contribuir a la contaminación visual, urbanistas advierten que de ser aprobada “provocará una lluvia de amparos”.

Será un sexenio perdido en la materia porque la autoridad no ha avanzado nada, acusó Jorge Carlos Negrete Vázquez, presidente de la Fundación por el Rescate y Recuperación del Paisaje Urbano (FRRPU). El urbanista agregó que en este momento no se requiere de una nueva ley sino perfeccionar la que ya se tiene “y no se entiende esta modificación absoluta que se pretende hacer”.

El especialista, atribuyó el desorden en publicidad exterior en la capital al no contar con el capital humano ni los elementos suficientes y aunque hay esfuerzos, están rebasados.

“Pretender sin presupuesto quitar todas las azoteas cuando en toda su administración no ha quitado ni el 10 por ciento de los que se tienen que quitar y además abrir espacios nuevos, es un desastre”; son azoteas y edificios que no están diseñados para tenerlos y un gran riesgo para la protección civil”, alertó.

“Tiene muchos conceptos que estaban en la anterior, tiene muchos más que se integran y lo que vemos es una falta de claridad en muchos de los conceptos, no quedan muy claros los conceptos, lo que abre una puerta enorme al amiguismo, a la corrupción y a la complicidad, lo que no agrega nada y nos preocupa muchísimo que si hoy no se aplica la ley que ya existe; no hay una garantía de que lo que se está proponiendo resuelva el problema sino que más bien, puede agravarlo”, indicó.

Durante la presentación del panorama actual de la industria de la publicidad exterior en la CDMX a tres años de la actual administración, ante una nueva iniciativa de ley, el presidente de la FRRPU, detalló que les inquieta que esta nueva legislación no resuelva de fondo el problema de los espectaculares de arriba, los muros, los envolventes de las azoteas y existe el riesgo de que todo se pase para abajo.

“Los envolventes habían desaparecido en las administraciones anteriores y en esta de Sheinbaum Pardo, hay una explosión brutal de ellos, de muros que solo eran cien y ahora son cientos, entonces si no pueden controlar lo que ya existía, cómo controlará los formatos nuevos”, subrayó.

Negrete Vázquez agregó que la ley debiera aplicarse como está hoy pero lamentablemente eso no sucede y la actual es muy permisiva puesto que en la anterior se prohíbe la publicidad en casetas telefónicas, en buzones y ahora no está claro ni los formatos, ni nada, lo que abre la posibilidad de que los anuncios revolventes llenen la ciudad al intercambiar fachadas por publicidad, lo que no ocurre en otros lugares.

El presidente de la Fundación a favor del rescate urbano, añadió que la Ciudad de México ya tiene una imagen muy dañada por la publicidad ilegal exterior y la manera en que no se está aplicando la ley lo que puede derivar en una explosión de nuevos formatos al combatir los anteriores.

Otra cosa son las pantallas electrónicas que son una oportunidad perdida porque si se iba a cambiar la ley, debieron regularse, la iluminación, colocación y un sinfín de propuestas que los urbanistas hicieron y que no están consideradas, concluyó.