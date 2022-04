Presentan en Neuchatel Cuadrante Polanco la creación de comunidades

Neuchatel Cuadrante Polanco representa no sólo un plan inmobiliario sino un proyecto con el firme objetivo de crear comunidad. Generado por una empresa conocedora de México y que se propone ratificar su confianza en el país con visión de largo plazo.

“Estamos listos. Tenemos confianza de que esto va a continuar, de que no nos vamos a ir mañana. Somos visionarios a largo plazo, esta cosa habla de que somos visionarios y lo llevamos a cabo, no nada más lo decimos para levantar dinero o para vender producto, ahí está la evidencia”, afirmó Roberto Pulido, CEO del Grupo Mira.

En entrevista para En Concreto el CEO de “Mira” opinó que el mercado indicará cuándo se dará el dinamismo de absorción, cuándo se logrará el balance de la oferta y demanda, pero por ahora, afirmó se sienten cómodos en continuar con Neuchatel y otros proyectos como los que están activos en Querétaro “Cuadrante centro-sur”, que se anunciará en estos días, se ha convertido en un mercado muy interesante por su crecimiento industrial y de manufactura, así como en vivienda horizontal y que MIRA detonará en una nueva evolución y reconversión.

Además, anticipó que a fines de 2022 anunciará otro proyecto también en Polanco, CDMX.

“Buscamos hacia dónde invertir en México y vemos mucho potencial de mercados de diferentes partes del mundo; al comprador foráneo como para los asiáticos… y nuestros inversionistas (como Neuchatel que está con un fondo canadiense que invirtió en el edificio de oficinas y también son inversionistas en el proyecto de gran ciudad. Además Hines coinvirtió también el edificio y en Gran Ciudad, “entiendo que también hay dinero de Afores mexicanas. Hay una mezcla de dinero local, global y empresarial; una gran diversidad de fondeo que hay en el mercado mexicano”.

NEUCHATEL CUADRANTE POLANCO Y “LA CONECTIVIDAD”

Pulido detalló el interés de propiciar espacios abiertos y accesible al público con una gran propuesta de conectividad en la zona de Nuevo Polanco a través de calles peatonales. Éste es un aspecto que MIRA, el desarrollador, procura mucho como objetivo básico para enlazar a la comunidad.

“Este proyecto no tiene bardas; generamos permeabilidad peatonal. reconformamos banquetas, andadores y jardinería en una calle como es Río San Joaquín ”, afirmó y agregó: “Neuchatel Cuadrante Polanco crea espacios de vida. Mejora la calidad de los que allí habitan, trabajan y disfrutan de la zona bajo un principio esencial: La cercanía”; esta es la propuesta y más que un slogan publicitario Pulido se esmera en afirmar cómo los inversionistas comparten esta visión.

El proyecto de usos mixtos consta de amenidades de primer nivel para generar espacios para cada miembro de la familia, incluidas las mascotas tales como salón de jóvenes, salón lounge con terraza, ludoteca y áreas verdes además de plazas públicas y área comercial en la planta baja.

La oferta de departamentos es variada y va de 61 a 182 metros cuadrados con una y hasta tres recámaras y con uno y hasta tres lugares de estacionamiento, además de balcones, bodegas y cuarto de servicio, entre otros espacios.

Neuchatel surgió en 2015, tiene tres frentes a partir del antigüo patio de maniobras de Grupo Modelo, al lado de Carso y propone como parte de la visión de la desarrolladora MIRA enfatizar el desarrollo de comunidades y brindarles la mejor calidad de vida

“Hablemos de Ciudad de México que tiene un ritmo y una economía grande esto nos da confianza. Y es lo que quisimos conjuntar en esta Plaza y nuestra escultura ‘The Eye of Mexico’, que transmite el movimiento. Puede ser visto como un portal de la entrada a la Ciudad”, platicó y agregó: “Estamos listos para continuar, no para irnos mañana. Somos visionarios de largo plazo no nadamás lo decimos para levantar dinero y vender producto. Allí está la evidencia y será palpable en las siguientes semanas”.