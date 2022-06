Sin inversión el PIB no crecerá, dice la IP al Gobierno

La crisis multifactorial por la que atraviesa México, por cuestiones como el bajo crecimiento económico, la inflación, el Covid-19 y la guerra en Ucrania, obligan al Gobierno federal a reconsiderar su postura en torno al sector privado que genera 85% del producto interno bruto (PIB) y abrirle el camino, de lo contrario “aunque se paren de cabeza, no habrá crecimiento para el país”, aseguró Jorge Quinzaños Suárez, presidente de Grupo Invertierra.

“Hay un bache en la comunicación y es uno de los asuntos que más nos cuesta, requerimos de los apoyos de las entidades federales, municipales y estatales para los proyectos que desarrollamos y si no hay esa comunicación, ya de por si el camino está empinado, se vuelve más empinado”, dijo.

En entrevista con #EnConcretoContigo, el también ex consejero de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), resaltó la diferencia que se vive en cada entidad federativa o entre los estados en donde cuando un gobernador es un promotor del desarrollo y ve a empresas o personas serias que van a poner su dinero en esa entidad, les abre las puertas y se camina con mucha más tranquilidad.

“Hay que trabajar en la comunicación porque nos encontramos sobre todo con el Gobierno federal, que no somos tan amigos o aliados, en el objetivo de sacar a México adelante cuando sí somos aliados. Tenemos que estar juntos, la inversión privada es el 80% del PIB y si no hay inversión privada no hay crecimiento; el Gobierno debe ser facilitador y el empresario alinearse a las reglas y normas adecuadas para que el entorno no se vea afectado por los desarrollos que se hacen, necesitamos que sume”, precisó.

Quinzaños Suárez, quien fue fundador de la ADI que ya cumple 30 años, celebró la permanencia de este organismo por sus aportaciones al desarrollo inmobiliario del país y de haberse ganado un puesto en el sector empresarial, gracias al trabajo y a las buenas prácticas que han tenido los socios y donde el Comité de Honor y Justicia, califica algunos actos que pudieran no ir de acuerdo con cuestiones que consideran sanas para el mercado.

No obstante, reconoció que los momentos que se viven son complicados ante un entorno muy difícil a escala mundial, pero sobre todo en lo interno donde los inversionistas no sienten confianza para seguir adelante, aunque apeló a una reactivación en la actividad para que poco a poco se genere confianza en el entorno.

En esa crisis multifactorial donde, dijo, estamos cambiando de época y se han modificado los paradigmas es como se irá hacia adelante como lo obligan las modificaciones en la educación, los medios electrónicos, las redes sociales y todo eso ha hecho que la gente cambie su forma de vida y donde tienen que reinventarse y entender cómo operan hacia adelante de acuerdo con las nuevas condiciones que serán permanentes y aprender a vivir en esos entornos.

El presidente de Grupo Invertierra, pesimista, externó que vivimos una de las crisis más severa, “lo que más me preocupa es que no haya la confianza suficiente para levantarte todos los días y decir vamos juntos a trabajar y vamos a ver como sacamos al buey de la barranca , como que a veces hay obstáculos que no te lo permiten y eso es difícil pero claro, los jóvenes piensan distinto y hay que hacer cambios importantes en el desarrollo de vivienda, en cómo se hacen las oficinas, los centros comerciales van a ser centros más de actividades de distracción que compras reales por cómo está cambiando la sociedad”, dijo.