Las cadenas de suministro no están actuando, advierten Concamin y CNA

Frente al riesgo de un nuevo confinamiento derivado de la nueva ola de contagios por Covid-19 que se acentúa en China, aunado al conflicto entre Rusia y Ucrania, el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), José Abugaber Andonie, alertó que de prolongarse el aislamiento del país asiático o que se venga a México, pudesn causar “escasez de alimentos porque las cadenas de suministro, no están actuando”.

“Lo que estamos haciendo los empresarios es prepararnos meses antes de esto, para que no nos vuelva a pasar, nos tenemos que inventariar cuatro o cinco meses antes, eso representa un costo financiero y económico para las compañías. Pero, si esto no se soluciona o no se destraba pronto, sí va a haber problema, y aunado a la guerra, vamos a empezar a tener escasez de alimentos, y eso es algo que ya se empieza a ver, que, si no hay un cambio en esto, y no se soluciona, como somos un país dependiente se puede tener desabasto en cierto momento”, precisó.

En el marco del Día Mundial de la Acreditación que se conmemora desde hace 15 años, cada 9 de junio, el líder de los industriales del país, aunque reconoció que las cadenas de suministro están mejor que antes de 2020, dijo que es necesario que ya se active el comercio, sobre todo por las importaciones, “ahorita hay números donde México ya mejoró las exportaciones a China, entonces estamos mejorando”.

En ese sentido, el presidente de la Concamin, indicó que han estado insistiendo en la política industrial que requiere el país y que se está analizando en la Secretaría de Economía pero que requiere de que se empiece a socializar para arrancar con ese objetivo para el cual los industriales del país están en total disposición y que esto, de alguna manera, ayude a paliar esta adversidad.

El director del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Luis Fernando Haro, indicó que preocupan las sequías y el cambio climático por lo que se debe buscar cómo incentivar la producción nacional.

“Creo que ahí hay un tema clave en donde tenemos que establecer políticas públicas que vayan dirigidas a aumentar la producción de alimentos en nuestro país, se anunció un tema de tratar de incrementar la producción de ciertos productos como maíz, frijol, arroz y otros cultivos; sin embargo, estos apoyos se están dando para muy pequeños productores que muchos de ellos son de autoconsumo. Si queremos incrementar la producción de alimentos, si tenemos que tener programas de apoyo y políticas públicas que, si vayan a tratar de elevar volumen”, indicó.

Destacó que, en el caso del maíz, importamos casi 18l millones de toneladas y somos el segundo país importador de maíz después de China y tenemos que tener programas e incentivos de apoyo para promover a pequeños, medianos y grandes productores que al final del día, son los que compiten con otros de Estados Unidos en donde si reciben grandes apoyos.

Recordó que hace unos días, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció un nuevo programa para garantizar el abasto de alimentos con 2.1 billones de dólares y “si se quiere revalorar la importancia del sector agroalimentario y a los productores del campo mexicano” se deben emprender acciones ante advertencias de crisis alimentarias.

“Estamos hablando de precios elevados de alimentos y lo que sería muy grave y desastroso para nuestro país es que teniendo el potencial para poder producir los alimentos hubiera un desabasto y empezáramos a ver que no alcanzan para la población”, mencionó.

El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), Héctor Tejada Shaar, dijo que, a dos meses del confinamiento en China, no tienen reporte de falta de productos de esa nación porque la pandemia nos enseñó a buscar proveedores de otras partes y fábricas productoras del sector secundario.

“Precisamente con eso que se vivió en 2020 y 2021 con ese desabasto de mercancías, estuvieron viendo algunos sustitutos y algunas formas de no parar sus actividades productivas, pero al día de hoy no nos han reportado absolutamente ningún tema de desabasto, la actividad ha ido normal y podemos decir que la economía ya alcanzó sus niveles normales en este país, obviamente tenemos el tema de la inflación que es mundial, pero se han seguido generando empleos”, precisó.

El líder del comercio establecido del país, mencionó que el tema de los productos chinos es que elevaron sus costos hasta por cinco veces por el costo de traslado y contenedores lo que ha sido una gran oportunidad para México y otros países para poder producir y ser más competitivos en los precios y sustituir los productos que vienen de Asía.

Dijo que hoy tenemos una gran oportunidad para que Estados Unidos nos compre y lo deben aprovechar los empresarios mexicanos.