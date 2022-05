Reconoce Clouthier “jalón de orejas” de AMLO por NOM 236

La secretaria de Economía, Tatiana Clouthier Carrillo, lamentó que nadie haya entendido la NOM-236 SE 2021 para la verificación físico-mecánica de los automóviles, solo busca salvar vidas y solo mereció un jalón de orejas, por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Y si, efectivamente tenemos que ir buscando mecanismos en donde podamos ir teniendo como facilitar el comercio, como facilitar la apertura de empresas, como ir facilitando y este es el grito que por todos lados nos piden los usuarios y también que sean baratos, no en vano nos jalaron las orejas de que porque estamos queriendo cobrar, que está equivocado, el tema no somos nosotros quienes estaríamos cobrando, que acabe la especulación sino también que le entiendan porque no le entienden a lo que dijeron que era, que no es y quién sabe si será”, señaló.

Jesús Cantú, titular de la Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia de la Secretaría de Economía, precisó que la revisión que se buscaba fuera obligatoria a autos con más de cuatro años de antigüedad -contenida en la NOM 236- quería salvar a ese 7% de personas que cada año mueren por alguna falla mecánica.

“El gran objetivo de la norma era salvar vidas, salvar lesiones, salvar costos también económicos por todos los accidentes que suceden. Aproximadamente el 7 por ciento de los accidentes automovilísticos que suceden en México son por causas de fallas mecánicas”, recalcó.

El funcionario federal, aclaró que la secretaria de economía cumplirá con la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador y aprovechó para establecer que ni un centavo derivado de la puesta en marcha de esta norma terminaría en las arcas de la nación.

El funcionario no descartó que al final a través de una multa el automovilista cumpla con la obligación de traer al 100 su unidad.