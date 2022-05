Las cadenas de suministro siguen desincronizadas: ANPACT

El presidente de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (Anpact), Miguel Elizalde Lizarraga, señala que el incremento en las ventas del mercado interno para esta industria obedece a una demanda acumulada que ha sido detonada por el mayor dinamismo en la economía en un momento en que la pandemia va disminuyendo.

“La reactivación económica no ha terminado de concretarse, ya que la industria aún enfrenta el reto de la desincronización de las cadenas de suministro a escala global. La fabricación de algunos componentes de la industria no se encuentra en sincronía. El justo a tiempo (just in time) que caracterizó a la industria automotriz global durante décadas, no se está cumpliendo, lo cual ha creado retrasos en la entrega de productos terminados”, dijo.

El líder de la Anpact mencionó que la cadena de valor de la industria del autotransporte sigue demandando transportes más eficientes, productivos, limpios y seguros y la Asociación y sus asociados siguen trabajando para alcanzar la plena reactivación, en un entorno complejo caracterizado por la inseguridad, la falta de operadores,

Los retos nacionales y globales son la inflación creciente, la carta porte y la sobrerregulación. El industrial informó que durante abril, las ventas de vehículos pesados al mayoreo alcanzaron las 3,370 unidades, cifra que comparada con las 2,301 comercializadas durante el mismo mes de 2021, representa un incremento de 46.5%.

En conferencia, precisó que de enero a abril de 2022, las ventas acumuladas al mayoreo sumaron un total de 12,155 unidades que, comparadas con las 8,847 unidades vendidas durante el mismo periodo de 2021, significan un crecimiento de 37.4%.

En exportación, señaló que las unidades exportadas durante los cuatro primeros meses del año sumaron 50,330 unidades, cifra que significa un crecimiento del 13.1% respecto a las comercializadas en el primer cuatrimestre de 2021.

En abril, se registró un total de 12,183 unidades exportadas, que frente a las 10,619 exportadas en el mismo mes de 2021, representa un aumento de 14.7%.

En abril se produjo un total de 15,358 vehículos pesados mientras que en el mismo mes de 2021 fueron 12,767, lo que representa un crecimiento de 20.3%. La producción de vehículos pesados durante los primeros cuatro meses del año sumó un total de 60,470 unidades, resultando en un crecimiento de 17.1% respecto al mismo periodo del año anterior, en el que se produjeron un total de 51,649 unidades.

Guillermo Rosales Zarate, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores (AMDA), indicó que en abril y el acumulado de referencia, registraron en todos los segmentos variaciones positivas

“Aunque se avanzó en la comercialización durante en abril y el lapso enero-abril, éstas aún están por debajo de las mejores ventas de 2019 La cifra de ventas de autobuses al menudeo no incluye foráneos, ya que éstos son vendidos directamente por las armadoras”, subrayó.

Por segmentos, en abril todos los segmentos tuvieron resultados positivos contra el mismo mes de 2021: Total Carga tuvo un crecimiento de 22.4% con 514 unidades adicionales, mientras que Total Pasajeros observó un avance de 79.4%, una venta de 208 más.

Sobre la venta al menudeo enero-abril de 2022, la variación fue de 19.7% con 11 mil 801 automotores pesados, mil 944 más en comparación al mismo periodo del año pasado. En cifras acumuladas, se registraron ventas al menudeo por 11,801 unidades, esto fue 14.6% inferior con respecto a 2019.

“En cifras acumuladas, las ventas al menudeo acumuladas volvieron a ubicarse 14.6% por debajo de 2019”, puntualizó el presidente ejecutivo de la AMDA.

Rosales Zárate, agregó que en cifras acumuladas para los segmentos de Total Carga y Total Pasajeros también registraron avances de 20 y 17.5%, respectivamente, es decir una venta de mil 727 unidades adicionales de carga y 217 más de pasaje.