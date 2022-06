Sector automotriz con pronóstico reservado para 2022

A pesar de que en mayo creció la producción de vehículos en México en 15% en su comparación el mismo mes de 2021, la venta de autos ligeros cayó 0.9% al comercializar solo 428 mil 56 unidades, lo que hace mantener para el sector automotriz nacional un pronóstico reservado para el cierre de 2022, porque existe una total opacidad en la regularización de autos “ilegales” por parte del Gobierno federal, aseguró el presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores (AMDA), Guillermo Rosales Zarate.

En conferencia, expuso que el panorama sigue siendo complicado para el sector marcado por la incertidumbre en cuanto a la disponibilidad de oferta, de semiconductores y otros componentes, así como la disrupción en las cadenas logísticas y las afectaciones derivadas del conflicto entre Rusia y Ucrania.

“Mantenemos nuestro pronóstico reservado, en una fase de estancamiento para el mercado automotor en México en lo que resta de 2022, con los datos registrados en mayo, tenemos que en comparación con los niveles prepandemia en 2019, una caída de 10.9% en la comparación mensual y una caída del 19.8% en cifras acumuladas; no hemos logrado revertir los efectos de la crisis de la pandemia y sus consecuencias de crisis económicas que se observa a lo largo del mundo y a lo que nuestro país no escapa”, dijo.

Precisó que el mercado automotriz mexicano se encuentra en una fase de estancamiento, en una zona baja y lejos de revertir la caída porque existen condiciones no favorables en el mediano y largo plazo como lo es la confianza del consumidor para adquirir bienes de consumo duradero en el corto plazo y a lo que se suman los autos usados de procedencia extranjera por el Decreto emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 19 de enero de este año y reformado el 27 de febrero.

Recordó que la responsabilidad de la regularización corre a cargo del Registro Público Vehicular (Repuve) y conforme a datos proporcionados por el Gobierno federal el jueves pasado, se han regularizado poco más de 90 mil unidades lo que hace ver que el proceso corre a un ritmo lento y dadas las limitantes que tiene en cuanto a infraestructura tecnológica, personal y capacidad de procesar las solicitudes de regularización, es visible asegurar que no se alcanzará la meta gubernamental de regularizar al 20 de septiembre, 12 millones de vehículos.

A ello dijo el líder de AMDA, debe agregarse el número de vehículos que se han venido incorporando desde el 19 de enero a la fecha donde no se ha implementado un procedimiento de control para frenar el ingreso del contrabando automotriz que sigue ingresando de manera libre y estos vehículos se van acumulando en aquellos que esperan turno de regularización.

“Lo que ha mostrado el Gobierno federal es una total opacidad en el proceso de regularización dado que no se pueden consultar en ningún portal la marcha de las regularizaciones de forma semanal, quincenal o mensual y solo a cuenta gotas cada vez que se da el dato en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador podemos tener un acercamiento de manera oficial a lo que está ocurriendo. De manera extraoficial, sobre todo gracias al trabajo de los medios de comunicación en las entidades federativas incluidas en el programa, sabemos que hay largas filas, procesos que son tortuosos para los interesados en legalizar su vehículo.

“La venta de ilegales continuo viento en popa en la frontera y no se están cumpliendo los requisitos marcados en el decreto, no hay validación ni un proceso de regularización de que hayan ingresado antes de octubre de 2021 y también hay registro de autos que no cumplen con el filtro de que no procedan de un robo o fraude en estados Unidos, además de que no sean contaminantes”, subrayó.