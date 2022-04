Plan B, el litio como salvación ¿inmediata?

Sobre la aprobación de su iniciativa de reforma energética, el presidente Andrés Manuel Obrador advirtió que “en el caso de que no se alcance la mayoría, al día siguiente envío la ley para reformar la ley minera y proteger el litio porque es un mineral estratégico, que no debe ser entregado a particulares, mucho menos a extranjeros”.

Semanas antes, el jefe del Ejecutivo también advirtió que tiene como nuevo objetivo la creación de una empresa estatal para la explotación del litio, mineral que está dentro de su iniciativa como un recurso natural estratégico del país.

“Vamos a crear una empresa de México para el litio. No queremos ser territorio de conflicto entre potencias, ni Rusia, ni China ni Estados Unidos… porque ninguna corporación privada nacional ni internacional podrá sacar este recurso del subsuelo porque es del pueblo y la nación mexicana”, acusó.

Se acelerán trabajos de obras de construcción: López Obrador

Los analistas económicos justifican la intempestiva urgencia ante la disminución de ingresos del Gobierno federal y los compromisos que alrededor de sus programas y obras prioritarias tiene. Y los especialistas en energía en la visión inmediata que se presentó a partir de la confirmación de las reservas de litio en Sonora.

La china Gangfeng, que ostenta la concesión en Sonora, prevé operar su planta productora de litio en 2023 para alcanzar 20 mil toneladas en su primer año; cifra que aumentará a 50 mil toneladas los años siguientes con una inversión de 2 mil millones de dólares para lograrlo. El objetivo es exportar el litio de México al mercado asiático, el productor del 90 por ciento de las baterías eléctricas, principal uso del mineral.

Al inicio de la presente administración, a finales de 2018, la empresa Bacanora Lithium hizo publicó el descubrimiento de un yacimiento de este mineral en Bacadéhuachi, Sonora, con reservas calculadas en casi 244 millones de toneladas, la cifra más grande declarada a escala mundial.

Meses después, en septiemre de 2020, cuando el gran yacimiento se había negociado y concesionado a la empresa china Gangfeng (que compró a la canadiense Bacanora), el primer mandatario sacrificó una piezas clave en el gabinete para mandarlo a Sonora como candidato y después gobernador, Alfonso Durazo, con una encomienda prioritaria vigilar y controlar la riqueza de ese subsuelo prometedor.

El aval a la reforma energética reduce la competitividad del país: IMCO

“Crear una paraestatal para el litio es una ocurrencia. México no tiene ningún plan ni recursos para desarrollar esta empresa. Su creación no está en el Plan Nacional de Desarrollo ni en el plan de Energía”, opinó Gonzalo Monroy, especialista y director de la consultora GMEC. Y es que la cantidad de litio en Sonora, solo descubierta no explotada, se reporta tan rentable para la minera china que ya echado a andar un proyecto en México que va más allá de los 50 años que le otorga la concesión que compró.

En los mercados internacionales, el litio se cotiza en promedio en 35 mil dólares por tonelada; Australia, China y Chile son los principales productores, y su demanda se potenció en los últimos años, al grado que para 2040 deberá multiplicarse 40 veces la producción para cumplir con los compromisos de cero emisiones, según datos de la Agencia Internacional de Energía, con sede en Estados Unidos.

Datos de GeoComunes y Mining Watch Canadá refieren que en el país existen 36 concesiones para explotar litio, de las que solo están activas 27, concesionadas a mineras extranjeras como la china Gangfeng. El Servicio Geológico Mexicano refiere que hay yacimientos de litio en localidades de por lo menos 18 entidades federativas en espera de ser descubiertos y concesionados para su explotación.

José Jaime Gutiérrez Núñez, presidente de la Cámara Minera de México, aclara sobre el litico que “estos recursos se aprovechan bajo un esquema transparente de concesiones mineras, con su consecuente derrama económica, alta contribución fiscal y bienestar social para el país. Además debemos enfatizar que el litio no es igual que el petróleo, ya que con éste no se genera ningún tipo de energía, solo es un medio para almacenarla”.

El líder minero afirma que no tiene sentido la inclusión del litio en el artículo 27 constitucional, pues la propia Constitución ya establece que los minerales son propiedad de la nación y, además, es inexistente información que indique con certeza que sea un mineral económicamente rentable.

“El Servicio Geológico Mexicano no puede asegurar que haya un yacimiento en territorio nacional que sea viable para su producción, al menos no con la tecnología actual. En México, este mineral se encuentra contenido en arcillas, lo que provoca que su procesamiento metalúrgico sea más complicado y costoso”, aseguró.

En Chile, por ejemplo, tienen este mineral en salares lo que hace más sencilla su explotación y la producción ya está vendida en mercados futuros, lo que asegura su rentabilidad. En México el camino del litio apenas está marcado.