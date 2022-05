Inseguridad, AIFA e inflación, son amenazas para el turismo, Madrid Flores￼

En materia turística, México enfrenta tres grandes amenazas: inseguridad; una galopante inflación que ya deja sentir su presión en el costo de los boletos aéreos por los altos precios del combustible, y la reubicación de vuelos hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), aseguró Francisco Madrid Flores, director del Centro de Investigación y Competitividad Turística (Cicotur) de la Universidad Anáhuac.

“Sobre inseguridad, es cierto que está focalizada, creo que un turista no corre mayor riesgo en su integridad física pero también es cierto que hay episodios violentos que tienen muchísima visibilidad y que para nosotros constituyen una bomba de tiempo que podría en cualquier momento explotar, no sé si mañana, en verano, pero está ahí; nos pasó en 1984 en Puerto Vallarta con el boom que tenía uno de los carteles en esa fecha, el asesinato de un jefe de la DEA, y si uno revisa la estadística se ve la caída de visitantes internacionales, eso está ahí y es un llamado a que las autoridades hagan su trabajo, no otra cosa sino su trabajo que es proporcionar seguridad a la ciudadanía y a los turistas”, explicó.

En entrevista con #Viajando En Concreto, una de las más reconocidas voces del turismo nacional, dijo que si bien tras el paso de la pandemia, la gente a comenzado a viajar, “no estamos para echar cuetes”, aunque en las pasadas vacaciones de Semana Santa y Pascua se reavivó el turismo, aún seguimos muy lejos de las cifras del 2019 y donde México, debe apuntalar la promoción hacia el exterior porque una vez que se reabran los mercados turísticos mundiales quedaremos fuera.

“Estamos tomando un riesgo innecesario porque el tema de la publicidad turística desde el punto de los fondos estaba resuelto, este gobierno decidió cancelar los recursos más allá de haberse modificado el Consejo de Promoción, el organismo , estamos asumiendo que no es necesaria la promoción turística desde la óptica de una inversión pública por cierto, contrario a lo que está haciendo Estados Unidos que es también un destino competidor de México y ha asignado un presupuesto extraordinario porque saben que ahí viene esta condición que se da en incrementar la competencia en los próximos meses”, dijo.

Agregó que en la medida que otros destinos se van abriendo, México corrió con suerte porque hay un conjunto de factores que explican que la caída haya sido menor en otras partes y es que otros destinos siguen cerrados por ejemplo Asia no está abierto al turismo. Cuando la competencia se restablezca, “ahí es donde vamos a ver si la apuesta por no tener promoción es una apuesta correcta”.

En el arranque de la entrevista, el doctor en Turismo recordó el momento que vive la industria sin chimeneas a nivel mundial al enfrentar la situación más crítica de su historia y sin precedentes pues si bien es cierto que la segunda guerra mundial tuvo un impacto muy fuerte en la reducción de los viajes, fue diferente al no ser este sector el gran fenómeno socioeconómico en todo el mundo.

Indicó que la contracción en las llegadas de turistas en el mundo en el año 2020 con relación al año previo, fue de 73% y en 2021 de 72% siempre en relación al 2019 donde la peor caída que tuvo el turismo fue del 4%. Además, el consumo turístico de 2020 a 2021, se reportó en 1.5 billones de pesos; es decir, 75 mil millones de dólares con la consecuente pérdida de empleos, oportunidades para los mexicanos y el cierre generalizado de empresas.

Madrid Flores dijo que si bien desde el año pasado las cosas se ven de otra manera y el momento que se vive en el turismo es mejor, particularmente en el segmento de sol y playa, ha mejorado en la parte internacionales, señaladamente por los visitantes de Estados Unidos.

“En marzo, conocimos que por vez primera, tuvimos un mejor mes con relación al mismo en 2019, marginalmente un poquito más pero ya hubo más turistas internacionales por vía aérea, eso es una buena noticia pero, no todos los segmentos están recuperados, estamos en una mejor perspectiva pero esto de ninguna manera quiere decir que el sector este para echar cuetes, esto no quiere decir que la narrativa que escuchamos o pudiéramos estar escuchando de que todo está superado sea acertada”, subrayó.

Sin embargo, mencionó que el “agujero” del sector ha dejado de crecer, “nadie lo ha tapado”, esto es, lo que pasó en los dos años previos donde las empresas tuvieron y tienen que pedir prestado para cumplir con sus obligaciones y eso no sale del bolsillo de los clientes ni los contribuyentes y se desconoce cuánto tiempo pasará para resarcir las pérdidas, aunque aceptó que en general si un mejor momento.

En cuanto a la intención de reducir las operaciones aéreas que se realizan en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y trasladarlas al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en alrededor del 20%, el director del Cicotur, mencionó que de concretarse la idea, no sólo multiplicará la insatisfacción e incomodidad de los pasajeros sino que, generará presiones inflacionarias adicionales a las empresas aéreas que sufren una disminución de oferta en la ventana de operaciones.

“La sensación que escucho en el sector es que esta no es una medida que vaya a ayudar al turismo además, en la reunión que sostuvieron las autoridades de Comunicaciones y Transportes con las aerolíneas, no se observó a ningún representante de la Secretaría de Turismo y existe el potencial para generar molestias en los usuarios, con toda franqueza, a mí me gustaría que se activara el aeropuerto de Toluca , viviendo en la parte poniente de la ciudad y que se utilice esa infraestructura que no se está utilizando para aligerar este tema”, indicó.

En torno a la edición 46 del Tianguis Turístico que arranca el 22 de mayo en Acapulco, Guerrero, el entrevistado consideró que este evento siempre ha sido una referencia importante en el país “pero no hemos logrado transmitir y comprender cómo ha evolucionado este foro, mi percepción, lo que nosotros vemos en Cicotur Anáhuac es que es un foro que tiene que ver con el networking , con cierto respaldo turístico al turismo que me parece muy bien por cierto y con la parte comercial”, subrayó.

No obstante, Madrid Flores, añadió que no hay grandes diferencias en la parte comercial porque tal vez solo beneficie a los pequeños negocios. Además, dijo, cada vez es un “tianguis menos internacional, con un volumen mayor de compradores nacionales que internacionales, no es malo, nada más entender de qué se trata el foro.

“Este tianguis no creo que pasen grandes cosas, no veo mayores novedades en lo que se percibe, quizá si esta posibilidad de retomar el contacto personal de quienes formamos parte de esta industria y creo que ese será un gran valor y habrá que hacer una reflexión sobre el costo beneficio del evento y ver qué podemos hacer en función de los objetivos para fortalecerlo. Es una buena noticia tianguis presencial a la vuelta de la esquina”, concluyó.