Informalidad afecta mercado de proveedores frente a exportación

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió recomendaciones al director general del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, por la violación a los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica de 41 víctimas en el estado de Coahuila.

Los 40 casos con 41 víctimas ocurridos en la delegación del infonavit de Coahuila, presentaron quejas entre 2018 y 2021, para denunciar que tras obtener un crédito con el instituto y haber liquidado o adjudicado por invalidez, viudez o lazo consanguíneo, no han recibido escrituras, tampoco se encuentran inscritos en el Registro Público de la Propiedad o aparece el inmueble a nombre de otra persona.

De acuerdo con la CNDH, los casos presentados adquiriendo crédito con el Infonavit entre 1995 y 1997, y el más reciente en 2017, no han recibido sus escrituras por omisión de personas servidoras públicas. «Los agraviados, a pesar de haber liquidado sus créditos hipotecarios –en, al menos un caso, hace 27 años, y en otro hace 25 años», publicó la CNDH.

Tras el análisis de los casos, la CNDH dictamino omisiones sistemáticas y prácticas administrativas irregulares de siete servidores públicos, quienes incumplieron en proceso de Originación del Crédito hasta la inscripción en el Registro Público de la Propiedad.

La CNDH solicitó al director del Infonavit, finalizar los procedimientos de regularización y escrituración de los 40 inmuebles, así como reparar el daño mediante una compensación proporcional a la gravedad de la violación de sus derechos humanos, además de colaborar en la denuncia para investigación de los siete servidores públicos.

¿Quiénes son las víctimas?

La CNDH denominó caso siete a la víctima que en diciembre de 2018 presentó una queja en la que comentó que hacía 25 años adquirió el inmueble, mediante crédito que otorgó el Infonavit, la víctima afirmó haber firmado en la Notaría Pública 66 en la Ciudad de Saltillo, Coahuila, no obstante señala que, dicha notaria le comentó que el Instituto no le había pagado el recurso para poder continuar con el trámite de escrituración.

La víctima hace 10 años se retiró por dictamen de invalidez aplicado por el IMSS, sin embargo hasta la fecha no le han entregado su escritura.

El 22 de febrero de 2019, la CNDH se recibió la queja de la víctima 21, la cual refirió que el Infonavit le otorgó el crédito en el año 1996; sin embargo, en ese mismo año perdió su empleo, por lo que acudió al referido Instituto para solicitar que disminuyeran el monto de la amortización y no le informaron que podían darle una prórroga de pago.

Posteriormente, se enteró que el inmueble que adquirió no se encontraba inscrito a su nombre, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Coahuila, sino a nombre del “Consejo para el Desarrollo de las Reservas Territoriales” (COPRODER) y que tampoco se encontraba hipotecado a favor del Infonavit.

La víctima precisó que, ante “la incertidumbre de la situación” en el año 2013, dejó de realizar los pagos de la vivienda y consecuentemente, personal del área jurídica de ese Instituto le informó que sería desalojada de la casa por falta de pago, ya que existía un procedimiento judicial que se encontraba en “ejecución de sentencia”.

Asimismo, la víctima afirmó que no se niega a pagar pero que tiene el temor de que cuando cubra el crédito no le hagan entrega de la escritura por no encontrarse debidamente inscrito el inmueble.

El 27 de agosto de 2018, la CNDH recibió la queja por presuntas violaciones de derechos humanos cometidas en agravio de un trabajador quien en 1999 adquirió un crédito con el Infonavit, el cual fue liquidado en febrero de 2016, al iniciar la liberación de la hipoteca y la entrega de su escritura, le informaron en la Notaría Pública 12 de Torreón que la vivienda se encontraba a nombre de otra persona.

El 4 de julio de 2019, la Comisión recibió el escrito de la víctima denominada por el número nueve, la cual señaló que en 1984 celebró un contrato de crédito hipotecario con el Infonavit, el cual terminó de pagar en el año de 1990; sin embargo, a la fecha de interposición de su queja el Infonavit no le había entregado la escritura del inmueble. Este indicó que tras múltiples gestiones, el Infonavit no le ha entregado el título de propiedad.