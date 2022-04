Precio de alimentos vuelve a disparar la inflación

Carlos Serrano, economista en jefe del grupo financiero BBVA México, advirtió que si se aprueba la reforma eléctrica en los términos que la envió el Ejecutivo federal al Congreso, se llevará al país a una recesión económica por el escenario grave en materia de inversiones.

“Hay un escenario muy grave si se aprueba, para la economía sería recesión con crecimientos negativos pero más importante es que con esta reforma entraremos en ríos de crecimiento mucho menores a los que hemos visto en el pasado entonces sin animarme a dar un estimado de inversión porque es muy complicado ver las expectativas de los inversionistas y la segunda que creemos que todo afecta la actitud de los inversionistas y la más importante es en el sector eléctrico porque no solo es un tema”, dijo.

Explicó que la inversión sería afectada por tres canales, la incertidumbre de operar en un país donde se pueden cancelar contratos, hay muchas empresas que no quisieran invertir en un país en donde la electricidad es más cara y por ser altamente contaminante porque hay muchas empresas que por mandato de sus inversionistas ya no pueden producir con ese tipo de energías tal y como lo publicó la directiva de General Motors al advertir que si se aprueba la reforma, no podrán hacer nuevas plantas en México.

Y, además, esto representaría una violación al Tratado de Libre Comercio, T-MEC y por lo tanto puede poner en juego las inversiones de Norteamérica.

En conferencia, para dar a conocer los resultados del informe “Situación México” correspondiente al 2T22, Carlos Serrano, señaló que BBVA prevé un panorama económico de menor crecimiento, una elevada inflación y mayores tasas de interés.

Dijo que el PIB lo ajustan a la baja de 2.2 a 1.2% ante la continua debilidad de la demanda interna y el efecto del conflicto en Ucrania que hará que el país, al igual que otras naciones, enfrentemos mayores costos de las materias primas que a su vez elevarán la inflación.

El especialista consideró que la invasión de Rusia a Ucrania puede ser aprovechada por México quien podría beneficiarse de los riesgos que tienen las cadenas de proveeduría asociadas a países no alineados con occidente.

“México debería ser el país del mundo que más se beneficie de este proceso de geolocalización solo que para ello, hay que cambiar las señales, reducir los mensajes de incertidumbre y dar certeza a la inversión”, subrayó.

El economista en jefe de BBVA, por otro lado, se refirió a los Pre criterios de Política Económica que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) envió al Congreso de la Unión y señaló que se fijan pronósticos “muy optimista cuando la nación tiene un producto interno bruto (PIB) que se encuentra 11% por debajo de lo que debía tener y en 2022, los ingresos tributarios pueden caer 4.6% por lo que el crecimiento establecido por el gobierno para este año de entre 3.1 y 3.4% es demasiado alto.

Agregó que la inversión, se ubica 14% debajo de su nivel de enero del 2019 y el ramo de la construcción es que el que presenta el mayor rezago ante la ausencia de políticas públicas que promuevan certidumbre para este componente de la demanda interna.

En inflación, el economista en jefe de BBVA México, dijo que se espera que cierre este año la general en 5.6% y la subyacente en 5.0%.