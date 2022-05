Gobierno y privados lanzan plan de salud y contra accidentes

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y los sectores obrero y patronal del país, dieron el banderazo de arranque del Programa Entornos Seguros y Saludables (Elssa) en Nuevo León, Monterrey, enfocado a potenciar la salud preventiva de los trabajadores, especialmente por la experiencia que dejó el Covid-19 para el cual, se reconoció, “no estábamos preparados”.

El titular del IMSS, Zoé Robledo Aburto, aseguró que este programa busca hacer de la experiencia “tan difícil, sacrificada, dolorosa, dura de la pandemia, hacer de ella un espacio de aprendizaje y de lecciones; en la crisis sanitaria, el Instituto de manera emergente aprendió a hacer acciones con las empresas para atender la enfermedad y ahora lo es para atender las enfermedades crónico, degenerativas y las posibilidades de evitar accidentes de trabajo”.

Precisó que se debe hacer un nudo entre las empresas, los trabajadores, las organizaciones, la colaboración internacional y con las cámaras empresariales.

Detalló que cuando se planteó la posibilidad de abrir tres grandes sectores de la economía del país y la cadena de producción como armadoras, autopartes, etc., así como su red de suministro que también era esencial, la minería y la construcción, no era fácil, pero el IMSS alcanzó a ver que no se podían perder empleos y se tenían que tomar medidas de esa naturaleza para evitar una caída más profunda y precipitada.

“Confianza basada en la responsabilidad y hacer cada quien su parte, lo que les corresponde para cuidar la salud de los trabajadores desde todas las trincheras, amarrar las agujetas que es lo que provoca varios accidentes, que sus traslados sean los menos posibles si eso ayuda a que estén más tiempo con la familia o dormir mejor o comer mejor o trabajar mejor.”

Por su parte, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes Díaz, señaló que la pandemia del Covid-19 nos enseñó que la mejor manera de salir adelante es a través de la colaboración entre empresarios, trabajadores y gobierno.

“A través de la colaboración podemos diseñar e implementar modelos innovadores que prevengan enfermedades y controlen riesgos en el trabajo. Si trabajamos juntos, podemos mantener entornos seguros y saludables para nuestros colaboradores. Si colaboramos, fortalecemos el bienestar y la productividad”, indicó.

Precisó que cuando protegemos la salud de los colaboradores, construimos una sociedad más resiliente, una economía más fuerte y empresas más productivas y cada mexicano y cada mexicana está en el centro de su estrategia pues son ellos los que participan para transformar nuestros entornos laborales en espacios seguros y saludables, que respeten la diversidad social y cultural de todas y todos.

Cervantes Díaz, agregó que el IMSS tiene todo para convertirse en una verdadera plataforma eficaz de seguridad social y políticas públicas de prevención “y con la estrategia Elssa, que hoy inicia, las empresas podremos abordar más eficientemente el reto de la salud física y mental de nuestros colaboradores. Podremos detectar riesgos en etapas tempranas, reduciremos el deterioro innecesario en la salud, el desarrollo de enfermedades crónicas y las hospitalizaciones costosas”.

A su vez, el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), José Abugaber Andonie, mencionó que la salud, no es solo la ausencia de la enfermedad, es sobre todo, contar con la plena capacidad para desarrollar nuestro trabajo, para compartir tiempo a plenitud con nuestra familia y amistades.

“En esta búsqueda de una mejor calidad de vida, nos encontramos ante grandes desafíos, estamos presenciado por primera vez en siglos, como la esperanza de vida en todo el mundo, se está reduciendo, a causa de enfermedades prevenibles y de los efectos de la Pandemia. Sin embargo, ante los retos, en México demostramos que las empresas fuimos capaces de transformar los lugares de trabajo, en espacios seguros para evitar contagios”, dijo.

El líder de la Concamin, agregó que este evento, tiene mucho que ver en un tema de impulsar el crecimiento de la economía nacional, y en paralelo, cuidar de la economía familiar.

En su oportunidad, la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier Carrillo, precisó que estrechar relaciones es una de las cosas que el IMSS ha logrado hacer para avanzar para mejorar la salud, la productividad y dar mejores resultados.

“Elssa se vuelve una magnífica respuesta para que cada quien se haga responsable en lo individual, en lo colectivo, desde la familia y desde todos los espacios para poder mantenerse saludablemente y sobre todo lograr que este ambiente de salud se lleve no solamente en lo físico sino sobre todo en lo emocional que nos permite por tanto estar en el esquema de la salud emocional que termina previendo la violencia, la violencia en muchísimos ámbitos que es algo que no nos ha permitido caminar”, destacó.

La funcionaria federal dijo que hay retos en los ambientes de hostilidad y en la parte de la economía, la competitividad y la productividad no se pueden dar en ambientes en donde no tenemos la salud ni nos sentimos seguros y seguras y en eso hay mucho que hacer.