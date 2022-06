Jóvenes Construyendo el Futuro es mejorable requiere inversión: ManpowerGroup

El Programa Jóvenes Construyendo el Futuro no ha sido un éxito, pero tampoco un fracaso, es mejorable pues tiene problemas de seguimiento de corrupción e incluso, muchos jóvenes solo van por el dinero y no por progresar o tener ganas de trabajar o enrolan las filas de la delincuencia, aseguró Mónica Flores Barragán, presidenta de ManpowerGroup para Latinoamérica, quien dijo que un proyecto de esa magnitud, requiere inversión y no solo buenos deseos.

Al referirse al programa estrella de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Jóvenes Construyendo el Futuro, consideró que puede mejorarse.

“No se puede afirmar que ha sido un éxito, pero tampoco que haya sido un fracaso general. Creo que el éxito ha venido mucho de la empresa que ha invertido en tutores y que tienen una visión con planes de negocio y del joven porque no todos los jóvenes que llegan tienen esta ambición y ganas de trabajar, seamos totalmente honestos.

“Es mejorable, por supuesto que sí, hay problemas de implementación, de plataformas para el seguimiento, de corrupción y de todo tipo, jóvenes que no se presentan o solo se meten al programa para recibir el dinero, es mejorable por supuesto, creo que un programa de este estilo bien manejado puede ser exitoso pero requiere recursos”, mencionó.

Flores Barragán indicó que ojalá los jóvenes estuvieran en la informalidad trabajando, pero gran parte de estos, se van a la delincuencia o a no hacer nada y estar con la depresión en su casa, pero también le envió un mensaje al Gobierno federal, pues no basta con buenos deseos.

“No solo se necesitan buenos deseos y decirle a las empresas y a los empresarios generen fuentes de trabajo, no funciona así, tiene que haber inversión y para que haya inversión tiene que haber confianza y para que haya confianza se debe reforzar con incentivos, seguridad jurídica, Estado de derecho para poder seguir siendo atractivos para la inversión local y extranjera pero la única manera de generar empleos es la inversión y si esa no se da pues no va a haber empleos”, concluyó.