Reitera industria automotriz rechazo a reforma eléctrica

Ante la discusión sobre la reforma eléctrica, industriales automotrices, hicieron un último llamado a los legisladores que votarán en el Congreso para que rechacen la iniciativa presidencial y procedan de acuerdo con una reforma que corrija las desviaciones que puedan existir en el mercado, debe satisfacer las necesidades de todos pues de no contar con estos elementos, se ponen en riesgo las inversiones presentes y futuras.

Guillermo Rosales Zarate, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores (AMDA), a nombre de todo el gremio automotriz mencionó que una vez que la iniciativa ha sido aprobada en comisiones ya no puede avanzar más porque de ser ratificada, se afectará a toda la industria y a la competencia ya que para establecer los precios de los energéticos se debe tomar en cuenta el precio de referencia que tenga nuestro vecino y competidor, así como la zona fronteriza del sureste de Estados Unidos.

“La posición de la industria automotriz, tanto de ANPAC, AMIA, INA y de AMDA, respecto a este tema es que necesitamos garantizar un horizonte de largo plazo, pensando por lo menos en los próximos 50 años, un suministro de energía que permita no únicamente la operación de la planta industrial asentada en México sino, una expansión que atienda el potencial que tiene nuestro país para poder crecer y desarrollarse”, subrayó.

El líder del sector automotriz mexicano dijo que en el país, además de los costos energéticos, hay otros factores que les están afectando en la competitividad como los costos de logística, seguridad y el retraso en la modernización de la infraestructura por lo que, parece más conveniente invertir en el vecino del norte.

Advirtió que las nuevas normas impuestas a nivel internacional a las empresas de que tanto los insumos como sus producciones sean hechas a través de energías de fuentes limpias o renovables, nos pondrá también en desventaja.

“Además de tener garantizado el suministro de energía a precios competitivos que esta sea producida con fuentes limpias. Para poder mantener un liderazgo en la producción y exportación, no será suficiente tener las capacidades de manufacturarlos, esta iniciativa de reforma eléctrica en nuestra opinión, no garantiza la producción suficiente y a precios competitivos, cierra la competencia en el mercado, favorece una acción relevante por parte de la CFE y tampoco estimula el que haya mayores inversiones”, precisó. El líder de la AMDA, insistió en el riesgo que corre la industria automotriz cuando las inversiones necesarias para la producción de vehículos eléctricos no lleguen a México si no tenemos la capacidad de garantizar que estos sean producidos con una fuente de energía limpia.