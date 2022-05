Asuntos del Peso

Peso mexicano cerca del nivel piso de los 19.50 pesos por dólar



El nerviosismo mostrado a principios de mayo en el mercado cambios parece que se disipó ante la percepción de la mayoría de los inversionistas de un mayor endurecimiento de la política monetaria interna en el próximo anuncio, además, de la perspectiva de incremento en las tasas de interés estadounidenses más pausado.

El tipo de cambio peso-dólar bajo ese escenario logró romper el nivel de soporte de los 19.70 pesos por dólar y se perfiló hacia el siguiente precio objetivo, el cual se encuentra en los 19.50 pesos por dólar, que previsiblemente lo podría tocar en las operaciones de esta semana.

En ese contexto, la paridad peso-dólar podría mantener un rango de operación que fluctuaría entre 19.50 pesos por billete verde como nivel mínimo y 20.0 pesos por dólar como cotización máxima.

El peso mexicano finalizó la semana en un precio de 19.5965 pesos por dólar según datos de cierre del Banco de México, representando una apreciación semanal de 1.5%, observándose un rango de operación de 39 centavos, menor al promedio de 43 centavos de las últimas 4 semanas de negociación.

El mercado de cambios finalizó la semana previa con optimismo entre los inversionistas, reflejándose en el desempeño positivo del peso mexicano. Los participantes del mercado asimilaron el contenido de las la minutas de las Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, sin sorpresas negativas que influyeron en el descuento del mercado.

El ánimo de los inversionistas se explicó en parte la disminución de la especulación sobre el futuro de la política monetaria en Estados Unidos, en particular a partir de la sesión del miércoles, cuando las minutas del último anuncio mostraron que el Comité Federal de Mercado Abierto no está discutiendo aumentar la tasa de interés a un ritmo de 75 puntos base, y reiteraron que prevén realizar alzas de 50 puntos base en los siguientes dos anuncios.

Las divisas de países tanto desarrollados como subdesarrollados mostraron avances importantes durante la semana anterior, como el real brasileño que experimentó una apreciación de 3.08%, el zloty polaco mostró una ganancia de 2.88%, la corona noruega registró un aumento de 2.81%, el franco suizo subió 1.74%, el euro se revaluó 1.58% y la libra esterlina creció 1.15%.

El rublo ruso no siguió esa alza del mercado, pues la divisa rusa mostró una depreciación semanal de 8.54%, derivado de la decisión del Banco Central de Rusia tras recortar su tasa de interés en 300 puntos base para ubicarla en 11%, ubicándose 900 puntos base por debajo del máximo de 20% observado en marzo.

Además, la debilidad de la moneda rusa reflejó el nerviosismo del mercado ante la posibilidad de un incumplimiento en el pago de cupones derivado de las restricciones adicionales del Tesoro de Estados Unidos como parte de las sanciones internacionales.

El tipo de cambio peso-dólar podría seguir apreciándose en los próximos días, sin embargo, el riesgo de una corrección de la paridad cambiaria es muy elevado ante la posibilidad de episodios de aversión al riesgo en los mercados globales o si retorna la especulación con relación sobre la política monetaria de Estados Unidos.

La próxima semana, los inversionistas estarán atentos a las cifras del mercado laboral de Estados Unidos, el reporte de inflación en la Eurozona e intervenciones de miembros de la Reserva Federal, además, se espera un menor volumen de operación por el feriado (lunes) de “Memorial day” y que continúe el apetito por activos de riesgo.

En la parte interna, atención se centrará en los indicadores del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), tasa de desempleo correspondiente a abril, confianza al consumidor a mayo, el informe trimestral de inflación y la encuesta de expectativas de los analistas económicos del sector privado anunciado por el Banco de México.