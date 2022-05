Autos, pistas y más

Se veía venir y México a la zaga



Ya estamos listos, esperando el banderazo inicial para arrancar en el circuito que nos toca en esta ocasión, y ahí vamos…

Se veía venir, era cuestión de tiempo, de que la pandemia comenzara a ceder para que las marcas automotrices también comenzaran a anunciar inversiones millonarias para acelerar su transición hacia la inevitable electrificación de la movilidad.

Volkswagen y Nissan anunciaron ya este año inversiones que van en ese sentido. La firma alemana meterá 7,100 millones de dólares en Estados Unidos; la japonesa aunque sea el 10% de esa cantidad, 700 millones de dólares, los traerá a México, para ampliar sus respectivas plantas y producir vehículos eléctricos.

Recientemente la coreana Hyundai Motor Group, anunció que también invertirá 5,500 millones de billetes verdes en Estados Unidos y bueno, pues se veía venir. Las automotrices de todo el mundo seguirán ese rumbo y lo harán en países que les garantice certidumbre, seguridad y rentabilidad financiera, por supuesto que no lo harán en naciones que boicoteen las energías limpias u obstaculicen la evolución automotriz promoviendo el contrabando de vehículos chatarra.

Y dónde quedó la NOM 236

Otro tema que nos encontramos en esta carrera es la NOM 236. Una nueva verificación que la Secretaría de Economía se sacó de la manga para cobrar 900 pesos a los dueños con vehículos con cuatro años de antigüedad y justo se le ocurre querer imponerla en estas fechas que el gobierno federal acaba de pactar el PACIC, el plan anti inflacionario.

Es probable que la supuesta preocupación de la secretaria Clouthier, de mejorar la seguridad de automovilistas y peatones sea válida verificando las condiciones mecánicas de los vehículos, pero no bolseando con 900 pesos y personalmente creo que no a vehículos con cuatro años de antigüedad, quizás a partir de los cinco años.

También es sospechosa esa preocupación, cuando ella misma ha avalado el contrabando de coches chatarra, está de acuerdo que ingresen estos vehículos que llegan de Estados Unidos en pésimas condiciones que de verdad ponen en riesgo la vida de los peatones y contribuyen, que da gusto, con la contaminación ambiental. ¿no será que los morenos más bien están viendo de dónde pueden bolsear a la ciudadanía ahora que ya se descararon en la carrera de la sucesión por la silla?

Renault se va de Rusia

Y tal como lo menciono en el circuito anterior, ninguna empresa va a permanecer en países que les genere incertidumbre ni les garantice rentabilidad financiera.

Renault, una de las marcas líderes en el mercado europeo decidió pisar el acelerador y renunciar a sus operaciones en Rusia. La marca francesa vendió todas sus acciones propiedades que tenía en el país del invasor Putin para no correr mayores riesgos.

Otras marcas, automotrices y no automotrices han hecho lo propio, y seguro que continuaremos escuchando noticias en ese sentido.

Y bueno, pues ya vemos la bandera de cuadros, así que tendremos que parar el motor y nos encontraremos en la próxima pista.