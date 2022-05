Autos, pistas y más...

No pues…nos vemos hasta el 2023

Comenzamos nuestro recorrido de esta semana, ¿estamos todos listos, ya con casco y cinturón bien puesto?, porque parece que será sobre una pista muy pesada, llena de curvas peligrosas y en un asfalto resbaloso que, lo único que genera son riesgos para la industria automotriz mexicana.

A finales de 2021 expertos y analistas estimaban que a partir del segundo semestre de este año mejoraría el escenario. Auguraban una lenta y débil, pero constante recuperación, pero y hoy, cuando estamos muy cerca de llegar a la meta del primer semestre, el camino está lleno de incertidumbre y ya se habla de que será hasta el segundo semestre de 2023 cuando la industria motor inicie ese ansiado ascenso en la pendiente.

La escasez de componentes como los semiconductores sigue siendo el principal obstáculo para que esta noble industria continúe en focos rojos, pero no es la única piedra que se encuentra en el camino, está el decreto presidencial (promovido por Jaime Bonilla) para legalizar los autos de contrabando, está el tema de la inflación que han sufrido los vehículos de 1.32% que sumada a la inflación general de 7.72% llega hasta ¡9.04%!

Todavía recuerdo que, en 2019, cuando México inició la “carrera del bienestar”, la Cuatrote se ufanaba del histórico incremento al salario mínimo asegurando que era un mito que ese incremento pudiera generar inflación… se equivocó o nos mintió.

Lo que es un hecho es que la interrupción de las cadenas de suministro y la poca producción de chips continuará reteniendo a la industria, y por si fuera poco, la falta de incentivos y deducciones en la compra de vehículos eléctricos así como los gasolinazos que no iban a haber. Y de la reforma eléctrica… mejor ni hablar.

Total que este circuito de la recuperación continúa en penumbras y le deseamos mejor suerte de aquí a un año, Nos vemos en 2023.

Nissan se pone a guapa

Por suerte, y cuando menos se esperaba ya hubo una valiente que, sorprendió a propios y extraños anunciando que traerá una inversión de 700 millones de dólares en los próximos tres años. ¡Uuuuf, menos mal!

Nissan, la automotriz que más vehículos vende en México (alrededor de 6 millones de unidades en los 60 años que lleva en nuestro país), invertirá esa cantidad en la ampliación de su planta de Aguascalientes, pero también en mejoras a la automatización y capacitación de sus colaboradores.

Bienvenido ese tanque de oxígeno que nos trae la firma japonesa y… Felicidades a todas las mamacitas mexicanas en este Mes dedicado para todas ellas.