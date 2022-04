Columna En Concreto 12 de abril

• Panorama politizado…

La verdad es que todo parece ser un distractor del verdadero problema de México que es la real y agria crisis económica que estamos viviendo. Todo está politizado y eso nunca ha sido bueno. Todos los enfoques y hasta trabajos se dejan de lado para dar lugar a las disputas desde el punto de vista partidario o político. Y la economía e industrias como la vivienda y el mercado inmobiliario no pueden funcionar así.

De hecho ninguna industria puede operar de manera óptima con un ambiente tan politizado y, sobre todo, con decisiones con base a estos criterios “políticos”.

Ahora es el debate por la revocación de mandato, ahora el ataque contra el INE y el contra ataque de éste contra los cuestionamientos que si puso o no la suficiente voluntad y casillas para la votación; y en el vilo la aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma energética, tras el polémico fallo de la Corte.

Las dificultades de la industria no se atienden y se agravan con impuestos, con falta de voluntad, con sobre regulación o se disfrazan con mera retórica. Son pocas las medidas o bien las fórmulas que como las que aplica Infonavit o Fovissste en realidad sí están enfocadas –en su mayoría- a impulsar la obtención de satisfactores como la de vivienda, como necesidad básica de los mexicanos.

Pero lo más frustrante del ambiente tan politizado y lleno de distractores en el que vivimos en el País, es que hay millones de mexicanos que uno de dos: o se enfrascan en “perseguir la chuleta” y no entienden ni quieren entender de razones de lo que está pasando y nada más asienten con la cabeza o bien, no cuestionan por falta de argumentos porque al final lo que reciben, lo aceptan.

Es cuestionable como en tiempos añejos que no haya suficiente esmero en brindar educación para que los mexicanos estemos mejor preparados; esta es una deuda añeja del gobierno, de los gobiernos.

Trascendió que aún el Vocal Ejecutivo del Fovissste no ratifica acuerdos, programas ni fórmulas de crédito con los bancos con quienes ya venía trabajando FovisssteParaTodos

De hecho hay poca comunicación con Scotiabank y HSBC, y eso que son de los pocos bancos que han venido “jalando” por lo que es importante que este camino continúe o bien se perderá el trabajo hecho y se perderán de vista los objetivos.

El argumento fue la veda electoral, pero la verdad es que ésta fue respetada sólo por algunos y no incluye la detención de los trabajos, sólo la exteriorización de los acuerdos. ¡Y ya acabó!

Lo interesante es que no hemos oído de sus derechohabientes ni a sus sindicatos.

Sin duda estaremos atentos para saber cómo progresa una de las fórmulas que fue novedosa, muy conciliadora y de gran beneficio para los trabajadores del Estado, además porque de ella se iban a desprender otras estrategias para atenderlos conforme a casos más específicos.

Por otra parte y para estar enterados Morena y aliados cambian debate de la reforma eléctrica al Domingo de Resurrección con el objetivo de tener más tiempo para socializar la propuesta, dijo el coordinador del grupo mayoritario. Otro tema al que sin duda, seguiremos.

¿Conoces toda la oferta de créditos que existen de Infonavit y Fovissste?

