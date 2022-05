Columna En Concreto 17 de mayo

• Más dificultades y retos para la vivienda

Platicando con Otto Schmal Tomaé, presidente de la Comisión de Vivienda de Coparmex nos cae el veinte de los muchos retos que enfrenta la industria de la vivienda para que les guste o no la expresión: “el tren de la vivienda siga caminando”, es que es más allá de un dicho, es todo lo que involucra que la cadena productiva de una industria con importancia económica y social esté funcionando.

Y, ahorita esta cadena enfrenta problemas de orden mundial en el suministro de commodities como el acero, el cemento, entre otros y un proceso también global que es la inflación además de la sobreregulación e incremento de costos por tramitología en el país (problema añejo que sigue vigente y que hoy tiene aún mayores impactos negativos en el proceso de producción de hogares).

El director de vivienda vertical y también de Relaciones Institucionales de la desarrolladora de vivienda “Ruba”, expuso la gran voluntad de los empresarios a todos los niveles de llegar a acuerdos. Esto es de fabricantes con comercializadores de materiales, de constructores y comercializadores de vivienda, etc.

Todos están sensibles y dispuestos a negociar y en general el sector empresarial está reduciendo sus ganancias, pero es evidente que el efecto que se viene gestando desde hace diez años es la no construcción de vivienda económica.

Y ésta es la de mayor demanda, la que más necesitan millones de mexicanos con ingresos bajos y sin acceso al crédito.

Desde luego, algo positivo en todo este escenario tan difícil que viven todas las industrias, pero en especial la vivienda son las opciones vigentes de crédito a través de Organismos Nacionales de Vivienda (Onavis) como Infonavit, Fovissste, ISSSFAM, y también de la banca con tasas aún a un dígito, pero que inevitablemente van a la alza.

Schmal recomendó el Edesarrollo inclusivo para motivar que se involucren todos los actores relacionados con la economía para que también se pueda trabajar a nivel local donde hay que revisar los derechos que cada año aumentan. pero sí pedimos consideración y una forma de darlo transparente”

Y aquí la petición que es válida y negociable, ojalá lo estén contemplando los gobiernos estatales y municipales:

“Los gobiernos le pueden entrar y con voluntad lo que ellos dan son insumos y pueden generar soluciones junto con la IP”

Y no mencionamos todos los retos que enfrenta esta gran y resiliente industria porque son tantos como que cada día se prevé mayor dificultad para la dotación y otorgamiento de agua en todos los estados. Ya está allí el ejemplo en el norte de la República de la escasez y sequía en Monterrey, donde por cierto la necesidad los oblige a reciclar el agua, pero esta práctica debería de ser una norma que todos en el país aplicarámos y no se está hacienda. Ya lo comentaba Beto Moreno presidente de Canadevi que en China el agua se recibla siete veces y aquí en el País, ninguna!!

Esta sin duda es una práctica que debiera imponer el gobierno con las suficientes herramientas y hasta educación para llevarlo a cabo. Y él, gobierno a los tres niveles, invertir en lograr captar para empezar el agua pluvial y reciclarla. Allí un reto que no es de una industria, es del País…

Por cierto

La NOM 247 que aplica para los asesores inmobiliarios sí que preocupa y quizá sea un gran “atorón” para las operaciones de compra-venta de vivienda, ya que los agentes deberán presentar planos y diseño estructural, claro es el propietario quien debe contar con ello!, pero ¿qué tal si el inmueble es del siglo pasado o ya tiene más de 30 o más años? Esto inevitablemente encarece la vivienda a la venta. Cómo si hiciera falta que suban más de precio!

Esperamos más noticias de los inmobiliarios asociados en AMPI, APCI, GIZP por ejemplo para ver cómo logran mediar y encontrar soluciones a esta Ley que ya aplica y que se observa más adecuada para los desarrolladores y constructores de vivienda nueva.

Y por otra parte, ¡nos da gusto saber de los nuevos proyectos inmobiliarios, usos mixtos y vivienda que se están aterrizando!

Algunos de estos ya serán presentados esta semana unos en Cdmx (como Neuchatel en Polanco de MIRA;) y otros en Estado de México (Bosque Real), además de otros que están promoviéndose en otras entidades como San Miguel de Allende, Guanajuato y en Querétaro.

