Columna En Concreto 19 de mayo

• La tecnología gana terreno en la industria

• Da opción de créditos y plataformas ágiles de operaciones inmobiliarias para miles de mexicanos

FOTO:Los precios no descienden. (Elceo)

La tecnología está ganando terreno. Ahora a través de empresas emprendedoras Start ups; las financieras como Fintech y las que ofertan propiedades como Proptech van generando fórmulas para atender a los mercados que no estaban siendo atendidos por los canales de crédito y plataformas tradicionales.

También representan modelos de atención a mercados nuevos como los de los millenials.

Así el reto de muchos de los nuevos y en general jóvenes empresarios son conciliar métodos y modos y usanzas tradicionales con fórmulas innovadoras.

Anoche que hizo “su presentación en sociedad” Morada Uno observé el diálogo entre algunos de sus directivos con asesores inmobiliarios tradicionales y realmente tenían diferentes puntos de vista de la forma de abordar por ejemplo la eliminación del aval porque mientras los empresarios presentan la forma de sustituir ese requisito de aval con un bien raíz libre de gravámenes y dentro de la entidad donde se rentará; el asesor inmobiliario rechazaba realizar operaciones sin el aval.

¿Qué es lo que puede propiciar que trabajen juntos y ambos se modernicen? ¡Pues la tecnología!

La manera de capturar información e incluso de investigar a los próximos sujetos de crédito o bien los próximos arrendadores de bienes inmuebles pueden complementar a los asesores y agentes inmobiliarios que carecen de estos sistemas.

Pero también el seleccionar con quién sí aplica el aval o fiador y con quién no.

Aquí hay también un gran nicho de oportunidad para las empresas que logran hacer investigaciones exhaustivas y con métodos distintos a sólo el buró de crédito para tener el perfil de la persona a la que se dará el crédito o a la que se le dará en renta el inmueble, por ejemplo

Empresas nuevas, Proptech, Fintech o como esta que aquí les comento que ofrece un sistema diferente de garantizar las rentas están investigando modelos que funcionan en otros países y los “tropicalizan” en México. Son empresarios jóvenes en su mayoría y, en otros casos combinan la experiencia con la juventud.

Están así, llegando muchas empresas que no son todas mexicanas y sí muchas suramericanas o con modelos desde Norteamérica, particularmente de Estados Unidos.

Lo interesante será el primer punto que expuse aquí: “la tropicalización” y entendimiento entre los métodos tradicionales de oferta, promoción y comercialización además de garantía e investigación con la aplicación de innovadoras fórmulas tecnológicas.

Las que llega innovando todo y haciendo a un lado los modos y usanzas no prosperan, aunque inviertan mucho en mercadotecnia. De hecho si hicieran bien sus estudios de mercado caerían en la cuenta de que no pueden llegar a México a cambiar todo.

Pero estas son las nuevas generaciones con las que convivimos y que toman las riendas para posicionarse en unos años como los líderes de muchas industrias, las que adoptan todas, la tecnología.

Por cierto

La NOM 247 y nuevas funciones que tienen los notarios para la realización de operaciones inmobiliarias llevan a la necesidad de hacer lo que propuso una socia de Muliv (Mujeres Líderes Por la Vivienda y Sector Inmobilario): un check list que apoye a las personas de a pié en los movimientos y trámites fundamentales que tiene que hacer para realizar operaciones básicas como regularizar, poner a su nombre los documentos de su casa, vender o bien rentar su inmueble.

Sería muy interesante que aunque haga la persona los trámites o bien lo realice a través de un asesor inmobiliario se pueda contar con esta lista básica que los agentes y los notarios, por ejemplo, si tengan y compartan con la persona interesada.

En breve esperamos más de los análisis que hagan al respecto de la NOM 247 y de esta lista básica de parte de los asociados de AMPI, APCI, GIZP.

PREGUNTA

Opina:

¿Cómo vives la carestía?

Manda tus comentarios en twitter @MarielZuniga

AGENDA

Hoy #Facelive #ViajandoEnConcreto 15 hrs

Conoce el proyecto inmobiliario turístico de Riviera #SanMarcos con Tomás Hernández Palma, Alcalde de San Marcos

JUNIO

23 DE JUNIO, 6º ANIVERSARIO DE MULIV

30 DE JUNIO.- DIÁLOGOS CON FINTECH EN LA BMV

¡Conéctate aquí!👉 ¡http://cutt.ly/TEdSMRJ

¡¡¡Hasta el próximo Martes!

www.grupoenconcreto.com

mariel@grupoeconcreto.com