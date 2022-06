Columna En Concreto 28 de junio

• Vivienda media seguirá avanzando

Desde hace una década la vivienda media viene siendo la fuerte. La que se vende. La que construyen más y a sus clientes es a quienes presta más la banca. Y esto seguirá así por el tiempo que dure la construcción de vivienda factible, dejando a un lado la vivienda económica y también la social en la mayoría del país.

Por ejemplo, Marisol Becerra, directora de Consultoría de Tinsa precisó la semana pasada a #EnConcretoContigo que también se está viviendo una crisis de producción y por ende de ventas en vivienda, porque previo al Covid se vendían de 4mil a 4mil 600 unidades por trimestre y a partir del Covid se bajaron las ventas a mil 500 unidades en el punto más alto del Covid, pero actualmente solo han repuntado a 2mil 400 casas,

La reflexión también la hizo Sergio Leal, CEO de Vinte Inmobiliaria porque es cierto: si los mil desarrolladores produjeran mil casas no habría déficit de vivienda en México, pero que 10 hagan 400 o la mayoría del país y el resto no complete ninguna cuota pone un piso disparejo en la producción y en cambio, sí la concentra y no resuelve el reto de construir más de 500 mil viviendas que se requieren cada año y de revertir el déficit de más de 9 millones.

Pero hablemos de la Ciudad de México y el aumento de precios debido a la inflación, el encarecimiento de los materiales de construcción, la escasez, etc, etc: aquí hay corredores como el #Eje5Norte ya tuvo 15% de incremento; el el #Eje3Oriente ya registró 9% y en promedio la vivienda se ha incrementado ya 10%.

La recomendación es que los desarrolladores tendrán que conocer y medir muy bien su mercado.

“Todavía estamos en el límite de tiempo y oportunidad para que los compradores puedan adquirir viviendas antes construídas que respeten precios previos a esta crisis inflacionaria. Todavía no hay impacto tan fuerte enprecios, pero ya viene además de que en algunas zonas ya se refleja y sobre todo en product terminado hay oportunidades interesantes, incluso se puede aún negociar descuentos”, precisó Marisol Becerra.

Por cierto

Ayer en el evento “Diálogos En Concreto con Fintech realizado en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) resaltó la importancia de diversificar los mercados.

El ejemplo lo puso Sergio Leal de Vinte que trabaja con diferentes Proptech y Fintech haciendo disrupción en el mercado inmobiliario porque ya los desarrolladores no sólo construyen para vender casas nuevas, ahora hay nuevas fórmulas y las nuevas plataformas y las nuevas generaciones están contribuyendo a ello. Dinamizan y hacen más eficiente el mercado.

Lo interesante es que hay modelos tecnológicos inmobiliarios que vienen de Sudamérica cuando pudieron haberse generado aquí, en México. Pero lo hicieron en otros países como Chile y Colombia por ejemplo, porque haya hubo incentivos para que despegaran estas empresas y ahora hasta las estamos importando

Veremos que surge aquí con nuevos jugadores tecnológicos y diferentes alianzas con las inmobiliarias que, por supuesto ya se están subiendo al tren porque tienen que ver cómo atender a diferentes mercados que requieren de innovadoras fórmulas y no de lo que tradicionalmente funcionaba.

Y que las Fintech volteen la mirada a su vez a capitalizarse conociendo que no es nada complicado participar en la Bolsa de Valores de México, la verdad es sólo un paso…

