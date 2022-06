Columna En Concreto 30 de junio

• Los servicios se diversifican; el mercado cambia

¡Ahora hay que voltear a ver a los nuevos brokers inmobiliarios!

Pues ahora un broker hipotecario no solo asesora para encontrar el major crédito en forma gratuita y te lleva de la mano hasta que escrituras, ahora los nuevos servicios ayudan hasta el establecimiento de personas y familias en otro país incluyendo su plan de migración

Además apoya a aquellos que están buscando invertir en un bien raíz como mejor opción vs fondos bancarios o incluso otro modelos como compra de dólares o oro.

Este lunes hablamos de cómo las Fintech ahora están Armando formulas con las inmobiliarias para complementar el servicio de venta de departamentos o casas o bien de renta o también de renta con opción a compra y de recompra, remodelación y reventa. Todo esto está cambiando porque incluso están brindando hipotecas con recursos diferentes a los de la banca.

Lo que está aconteciendo ahora en la industria de la vivienda y el mercado inmobiliario revoluciona los modelos conocidos.

Las formulas tradicionales se quedaron como base ahora surgen modelos disruptivos que tienen un objetivo: hacer que siga moviéndose el mercado y que no se detenga pese a la crisis multifactorial que estamos viviendo en esta 5a ola del Covid aquí en México y también en el mundo.

Es en realidad interesante el modelo que imponen brokers con respecto a la asesoría para inversiones inmobiliarias. Ya no se quedan en acompañar al solicitante de un crédito hipotecario, ni siquiera si el solicitante es de México, ahora lo apoyan en lograr la major inversion y la major compra en otros países.

Y esto se complementa con la asesoría de trámites migratorios e incluso para apoyar a aquellos padres que envían a sus hijos al extranjero a estudiar.

Sin duda que las necesidades de las nuevas generaciones imponen innovaciones para lograr objetivos.

Eso es lo que estamos viendo.

Por cierto

Los desarrolladores miembros de la CANADEVI que preside Alberto Moreno celebraron la autorización de las Reglas para la Operación Continua en FOVISSSTE porque esto permitirá atender la demanda de vivienda de los trabajadores del Estado durante todo el año y no tener que esperar a que haya una o dos veces anuales la selección conforme a la disposición de créditos.

Así a partir del 2023 este cambio permitirá a sus 2.5 millones derechohabientes (56% mujeres y 44% hombres) solicitar un Crédito Tradicional en cualquier momento del año.

“La autorización de las Reglas para la Operación Continua en FOVISSSTE, es una medida sumamente sensible que toma en cuenta las necesidades de los derechohabientes que al paso de 50 años han cambiado”, comentó el presidente nacional de CANADEVI, Luis Alberto Moreno Gómez Monroy.

