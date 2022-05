Columna En Concreto 5 de Mayo

Continuará dinamismo del crédito hipotecario

El crédito hipotecario cerró el 2021 con un crecimiento en el monto del 15.3% en términos reales y el número de créditos creció 6.6%, esto porque el promedio de crédito ha ido creciendo año con año.

Pero para este año la colocación de créditos hipotecarios continuará con dinamismo aunque no al igual que en 2021, pero según estimaciones de BBVA crecerá entre 7 y 12% este año

Ayer Carlos Serrano, Economista en Jefe aseveró incluso que la tasa de interés de los créditos hipotecarios podría crecer este año entre 9 e incluso al 10% en este año.

Esto se suma a la visión optimista que manifestaron diferentes directivos hipotecarios durante el evento #DialogosEnConcreto

Así el Economista señaló que pese al encarecimiento de los materiales de construcción y factores que encarecen la vivienda, se descarta una crisis en la industria.

“La escalada de precios continúa para construcción, estos ascendieron 15.3% donde destaca el avance de los costos de los materiales de la construcción (17.4%) mientras que el alquiler de la maquinaria y equipo también aumenta su costo pero sólo 6.1%. Si bien la dinámica del ciclo de precios de este sector apuntaba a un alza, lo cierto es que no se esperaba que rompiera la barrera del 10%. Esto debido a las constantes sorpresas en la inflación a nivel mundial, sobre todo en materias primas”, precisa el estudio

También los analistas de BBVA destacaron que existen estimaciones de que el 35% de la demanda futura será por adquisición o compra de vivienda y básicamente por “motivos personales” (65.4%); por inversión (10.3%) y aprovechamiento del crédito (6.8%), entre otros impulsores destacados.

ATENCIÓN A NO AFILIADOS Y SECTORES NO BANCARIZADOS

Ayer los directivos hipotecarios participantes en #DialogosEnConcreto del 3 de mayo, Día de la Santa Cruz, reflexionaron sobre cómo atender a segmentos de la población que no están afiliados, esto es que no tienen seguridad social y concluyeron que no es un tema que puedan resolver las instituciones bancaria como comentó Ricardo García Conde Director Ejecutivo de Crédito Hipotecario y Automotriz de Citibanamex.

Al respecto el panel moderado por Enrique Margain, coordinador del Comité Hipotecario de la Asociación de Bancos de México y Director Ejecutivo de Crédito Hipotecario e Inmediauto de HSBC concluyó que se puede atender a aquellas personas que están bancarizadas pese a que sus ingresos no estén justificados por recibos de nómina, sino por diferentes conceptos.

Así por ejemplo Francisco González, funcionario de Banca Particulares de Santander explicó que en el principio de sumar ingresos de nómina y otros como propinas; así surgió la nueva hipoteca que ya tiene antecedentes en esa institución, pero que hoy se presenta como suma de ingresos mixtosl

Y, por otra parte Paulina Prieto, vicepresidente de Crédito Hipotecario y Automotriz de Scotiabank admitió que el segmento de no afiliados y otros no atendidos por la banca representan un gran reto y pendiente de la banca.

Por su parte, Gregorio Sánchez, director corporativo de Banco Inmobiliario Mexicano (BIM) llamó la atención para cubrir las necesidades de vivienda económica y de interés social para la población con menores ingresos porque éste segmento está quedando rezagado y sin producción de vivienda.

Habrá qué ver la forma de implementar el programa presentado ayer para ver resultados eficientes, más allá de los efectos políticos.

Pero por otra parte, es interesante y ojalá cobre importancia la propuesta que hizo este 3 de mayo en #DialogosEnConcreto Carlos Medina, vicepresidente inmobiliario de la Concanaco-Servitur para hacer un Pacto entre proveedores, comercializadores y distribuidores así como desarrolladores de vivienda para contener el incremento de precios de vivienda al comprador final.

Hoy por hoy es difícil para fabricantes y proveedores ante incrementos tan acelerados en acero y derivados como la varilla, etc y también en el cemento, reveló Oscar Mayorga director de San Cayetano.

En el panel moderado por Carlos Gutiérrez Ruiz, titular de la Dirección Sectorial Empresarial del Infonavit (DSE)se expuso sobre la mesa toda la disposición de buscar alianzas y plena comunicación por parte de desarrolladores como de ARA, Sadasi y Ruba señalaron estar en la mejor disposición para lograr estas alianzas y de esta manera aunque castigando utilidades lograr soluciones para no detener las ventas de vivienda ni impactar los costos totales al comprador final.

El subdirector de Compras Corporativas de Consorcio Ara, Efrain Vázquez Bazán, precisó que formar alianzas entre los proveedores de materiales constructores puede favorecer al mercado; sobre el tema, Fernando Solis Pacheco, director de Plaza Edo Mex Grupo Ruba, señaló que el aumento de precios seguirá a lo largo del año por lo que aconsejo crear acuerdos para mantener costos de manera anualizada.

Por otra parte, la solución puede ser como lo propusieron el Director de San Cayetano y Jorge Guajardo, presidente de Canadevi Tamaulipas la apertura de nuevos productos que aporten beneficios tecnológicos y económicos a favor de la innovación del mercado.

Previo a este panel en este #DialogosEnConcreto, Hugo Alejandro Garduño, coordinador general de Investigación y Finanzas del Infonavit presentó la reciente Encuesta sobre necesidades y preferencias de trabajadores que señaló un gran interés por construir vivienda y también por adquirirla mediante créditos de Infonavit y también del instituto con la banca. Allí señaló que el organismo está cerca de cumplir su meta de créditos para este año

