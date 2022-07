Columna En Concreto 7 de julio

• Sigue siendo vivienda media la preferida

• ¿por cuánto tiempo?

• Alianza Western Union con Mercado Pago le seguirán apostando a las remesas

• Y ¿por qué no les dan la opción a los mexicanos de recibir los recursos para comprar o construir su casa en México?

FOTO:Vivienda media (Vivanuncios)

La vivienda media se ha posicionado al menos por una docena de años como la que se vende, y a sus propietarios como solicitantes de crédito preferidos. No obstante, la crisis actual le pega a toda la industria y se tiene que ver en dyónde construirla.

Dicen los analistas que hay una cris además por el encarecimiento de materiales de construcción, por su escasez, también por la insuficiencia de tierra apta para construir

Vivienda.

Por otra parte, la crisis multifactorial económica que afecta a esta industria como a toda la industria del país (y del mundo) que está detonando a la alza las tasas de interés y poniendo en aprietos las metas de los créditos hipotecarios está derivando en una posible crisis financiera.

Pero lo grave no para allí, si no que está detonando una crisis en la vivienda también con multiples factores porque hay insuficiente tierra para construir vivienda, ya no se construye vivienda económica (la que millones de mexicanos demandan y las que les alcanzaría para construir), además los trámites no se reducen ni tampoco su precio, por el contrario los permisos y licencias de construcción se han elevado.

Y entonces si ya se dificulta la edificación de vivienda media, ya no se construye vivienda económica (de menos de 350 mil pesos), entonces ¿qué vivienda se va a contruir y quién podrá comprarla?

Desde el principio de la pandemia la vivienda residencial también se frenó, pero en realidad desde antes, desde el inicio de la administración actual, las razones fueron diferentes: los que las compran apostaron a pagar por ver qué sucedería con el país, qué con los precios, qué con la industria inmobiliaria en general y de la vivienda en particular.

Como dicen muchos directivos, dueños o no, pero quienes tienen qué tomar decisiones en realidad no pueden apostar, no pueden tener previsiones, salvo que “se curen en salud” porque saben que no pueden tener expectativas acertadas ante un escenario que se agrava más con la inminente recesión en Estados Unidos.

Y ya sabemos que si a EU le da gripa a México le da pulmonía.

Los industriales, los constructores y desarrolladores han mostrado su resiliencia, pero hoy si enfrentan un reto múltiple con gran grado de dificultad

Veremos además de la diversificación qué harán para sortear las dificultades que el mercado les impone. Hay demanda, hay bajos salarios, hay desempleo, hay empleo informal, pero además no se está pudiendo construir la cantidad necesaria que la demanda impone.

Por cierto

Para dar solución a los múltiples problemas están surgiendo diferentes jugadores. Así que veremos más activas a las Proptech, así como a otras plataformas y a analistas que tienen terreno fértil para “llevar de la mano” a los desarrolladores en este escabroso camino.

El tema de la tecnología es inevitable. Ahora se tiene que subir al tren y aplicar la información que los analistas, consultores y especialistas han recopilado por años para brindar en esta coyuntura “trajes a la medida”.

También veremos cómo se dan estas combinaciones, estas respuestas a la problemática que en verdad no había conjuntado a tantos factores al mismo tiempo.

De hecho se esperaba ver la reactivación como “la luz al final del túnel”, pero con ésta surgieron otros problemas tan graves como la hiperinflación, y ahora hasta la estancaflación que se refiere al reducido crecimiento económico y en cambio el alza inevitable de precios.

La reducción de las perspectivas que dan a conocer las calificadoras para el crecimiento de México para este 2022 y para el próximo 2023 apenas son el inicio de las implicaciones en la generación de empleo, en la calidad y salario del empleo y en la capacidad que se le brinda a los mexicanos para enfrentar la carestía, la escasez y las dificultades para el sustento diario. Esto puede derivar en una crisis social. Seguro lo es

Pero hay más aún con la crisis económica que ya está asomando la punta..

ALIANZA WESTERN UNIO Y MERCADO PAGO

Ayer anunciaron una alianza interesante que brindará opciones para todos los mexicanos que reciben remesas. Ya México se ubica en el 2º lugar receptor a nivel mundial y la apuesta es que el nivel que llegó en 2021 a 54mil millones de dólares pueda seguir posicionándose así.

Lo atractivo es el servicio y disponibilidad que ofrece Western Union tanto para depositar como para cobrar los recursos por una comisión del 3% del principal; pero ahora con Mercado Pago las alternativas son que no retire todos los recursos sino que los use para otros servicios o bien incluso lo deje como inversión recibiendo 6% de rendimiento. Es más hasta si no llegan los recursos, le brindan un crédito.

Lo interesante es la apuesta de ambos jugadores a que aún con el escenario actual las remesas sigan llegando a México en igual nivel no obstante la crisis en EU. Ya veremos…

Esto me hace recordar que hubo intención en la administración pasada para que Western Union fuera el canal para que los receptores pudieran recibir esos recursos y lo utilizarán para comprar o bien construir su casa en México. ¿será tan difícil ahora darles esta opción?

