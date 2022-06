Columna En Concreto 7 de junio

• La inversión inmobiliaria

Los proyectos inmobiliarios reflejan mucho de lo que pasa en un país como México.

Por ejemplo el que esté estimada una inversión menor a la de años pre pandemia revela la afectación del covid, pero también los números por debajo en las ventas en vivienda y en corporativos (24% abajo y con 1.7 millones de m2 en sobreoferta o desocupación, según cifras de la ADI) revela la incertidumbre que aún prevalece entre los empresarios e inversionistas.

La semana pasada se reunieron los principales empresarios inmobiliarios que trabajan en México y que vivían en el país (ya varios emigraron hace unos tres años). Y muchos de ellos están revisando la certidumbre jurídica para emprender proyectos.

Otros tantos supervisan las condiciones en que pueden ejecutar proyectos ya previstos y algunos, todavía más dudosos, están viendo que emprender. El problema principal está en aquellos que empezaron y se toparon con condiciones adversas como la pandemia.

19 mil millones de dólares no es una cantidad menor, pero hace un par de años o el año pasado se hablaba de más de 21 mil millones de dólares.Esto es alrededor de 20 mil millones de pesos más!

Los proyectos en los corredores principales de la capital mexicana están entre caminando y no.

La construcción allí de vivienda asequible ya subió de 700 mil pesos a 1.4 millones con todo y pandemia. Es decir que vivienda económica no se puede hacer en una capital mal planeada y en donde ya no hay tierra disponible si no se aumenta la densidad. Esto implica nuevos planes de desarrollo que no se han ejecutado en las Alcaldías.

La reconversión de edificios corporativos a vivienda la verdad es incipiente y por hoy tendrán un impasse. Éste también se debe al escándalo detonado al inicio de esta semana en donde el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) fue separado del cargo por supuesto abuso sexual de una empleada, en realidad este tipo de elementos no generan confianza, ahuyentan la inversión.

Y es que existe una gran batalla y cabildeo para abrir un canal de comunicación con las autoridades de los tres niveles de gobierno, y, como en este caso de las autoridades capitalinas. Ahora con Rafael Gregorio Gómez Cruz, (ex titular de Seduvi) que apenas tomó posesión en 2021 muestra como con este tipo de situaciones se altera el ciclo virtudos; ahora se espera el nombramiento de una nueva titular con la que hay que emprender de nuevo relaciones y una comunicación para retomar por ejemplo en dónde se quedaron los planes de la reconversión, y en dónde va la edificación en los corredores, etc.

Apenas justo la semana pasada en el evento que se retomó tras dos años de pandemia de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) el The Real Estate Show, hablamos de la apertura de la comunicación, de un nuevo diálogo en donde los empresarios hablan, piden, pero también ponen sobre la mesa su disposición a dialogar y por supuesto su extrañamiento ante el cambio de circunstancias que impiden que fluyan todos los planes de inversión, también por condiciones del mercado en esta etapa de la reactivación económica y social.

Hay circunstancias en la administración actual que hacen más difícil que se ejecuten proyectos, no obstante hay mercados que los impulsan porque el mercado los demanda. Como en Cancún o otros centros turísticos que demandan también otros inmuebles en combinación de usos mixtos: residencial, corporativos, comercial, además de turístico.

Esto quiere decir que hay plazas donde el mercado sigue impulsando el crecimiento de proyectos, pero son los menos.

En realidad el mercado inmobiliario exige condiciones como cualquier otra inversión y eso es lo que hoy se espera, confiando en que se logre todavía en este sexenio: confianza, certidumbre jurídica y respeto al estado de derecho, ahora que también tierra disponible, reducción de sobreregulación y ajuste en costos de licencias y permisos de construcción.

Así, como por inercia también aterrizan algunas inversiones extranjeras en proyectos por ejemplo, de usos mixtos como el de Cuadrante Neuchatel Polanco del fondo canadiense Inanhoé, entre algunos de los más recientes.

Ojalá México atraiga más de estos capitales ahora que la inversión preocupa tanto y está a la baja y lo dicen las cifras oficiales mostradas por ejemplo ayer por el INEGI. Esto debe ser realmente una preocupación: la atracción de inversión de largo plazo a México

Hablemos de lo 72 años de Helvex, su reinvención y sus propuestas con su director general Jorge Barbará

Y luego a las 14hrs platiquemos de qué es y cuáles son las ventajas de la propiedad fraccional con Benjamín Granados, Dir gral de Fiduciaria en Banco Inmobiliario Mexicano (BIM)

