Con el Tianguis, Guerrero enfatiza la búsqueda de riqueza local

Autoridades de los tres niveles de gobierno, empresarios, prestadores de servicio y organizaciones no gubernamentales acordaron trabajar en conjunto para terminar de revertir la crisis vivida durante la emergencia sanitaria por Covid-19 y llegar a las expectativas que se tenían en el sector antes de iniciada la pandemia en 2020.

Como parte de las directrices establecidas durante el Tianguis Turístico 2022, Edición 46, los participantes estuvieron de acuerdo en impulsar estrategias, planes y proyectos para atraer a las localidades turismo nacional y extranjero y hacer, de esa industria una de las que más aporten al producto interno bruto (PIB), además de generación de empleo y riqueza local.

En el evento, que regresó a sus orígenes, es decir, al puerto de Acapulco, se reunieron 600 expositores, más de 700 empresas y representantes de 70 países que pudieron ver del 22 al 25 de mayo, los pabellones que resaltaron la cultura y belleza de cada una de las entidades del país participantes, desde sus municipios hasta la grandeza histórica y turística que se mostró a los asistentes.

Santos Ramírez Cuevas, secretario de Turismo de Guerrero, en entrevista con En Concreto, precisó que normalmente había un record de entre 900 y 950 citas de negocios en cada edición del Tianguis Turístico; “en Mérida todavía alcanzamos mil 50 citas de negocios y para esta 46 edición, entramos con 3 mil 470 citas de negocios, prácticamente triplicamos porque es algo a lo que le pusimos foco desde hace dos meses porque este evento empieza en una plataforma digital antes de la expo entonces, llegamos muy fortalecidos”.

Ramírez Cuevas, detalló que hay una diversificación de los productos que se expusieron en el Tianguis, por ejemplo, para el caso de Ixtapa, toda la parte de la naturaleza, está jalando muy bien, para Acapulco, grupos y congresos, los mayoristas de Sudamérica se han enamorado de Taxco y ha sido una combinación de diferentes destinos y segmentos por industria.

Reconoció que cada vez más el turismo busca la sustentabilidad y la alineación con la Agenda 2030 de la ONU y en el caso de la entidad guerrerense, corren tres proyectos en Coyuca de Benítez, la Riviera San Marcos , Zihuatanejo, así como otro proyecto turístico en la quebrada, con políticas públicas que planeen las obras desde un inicio y que las nuevas construcciones, edificaciones que se vayan a realizar, puedan planear a 100 o 200 años para que en el futuro no enfrenten problemas de litoral como el caso de Acapulco.

La apuesta, agregó, es generar destinos mucho más planificados y con ello evitar cometer errores del pasado.

“La estrategia que tenemos en la Secretaría de Turismo es que no estamos buscando masificar sino llenar lo que tenemos aumentar la ocupación de lo que ya se tiene del inventario que se tiene y, seguramente, los nuevos desarrollos ya no van a ser complejos de mil habitaciones sino que vamos a buscar inversionistas que encajen más con el medio ambiente, que tengan más integración con el ecosistema para no generar un impacto ambiental que en el futuro pueda causar daño”, expuso.