En 15 días se verán resultados del PACIC, dice Clouthier

Acapulco, Guerrero/ Enviada.- La secretaria de Economía, Tatiana Clouthier Carrillo, reconoció que el Paquete contra la inflación y la Carestía (PACIC) no es para bajar precios porque solo contendrá los costos de los 24 productos de la canasta básica, acordada con las empresas en coordinación con el Gobierno federal, pero insistió en que “no es reducción de precios”.

Acompañada por los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Francisco Cervantes Díaz, de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), Héctor Tejada Shaar, y de la Concamin, José Abugaber, la funcionaria federal puntualizó que los efectos podrán sentirse entre los próximos 15 días a un mes y añadió que los precios no serán los mismos en todo el país, ya que explicó los márgenes de ganancia en cada producto es diferenciado por región.

“Es donde se empiezan a generar el tema de los productos finales en donde encontraríamos que el precio de la canasta básica estaría diferenciado por llamarlo de alguna manera en el lugar de consumo o de compra final de acuerdo a la libertad de cada uno de los que se han sumado a este acuerdo, decida cómo puede manejar sus márgenes de ganancia.

“Entonces ya sabré si voy a poner la marca A o la marca B, para poder hacer que en el paquete pueda estar favoreciendo y con los márgenes que tengo de libertad para poder decir, yo históricamente vender más caro el jabón, porque me cuesta más caro traerlo de más lejos, pero el arroz lo traigo de más cerca y puedo jugar entre precio arroz-jabón para poder tener esta parte”, explicó.

En conferencia de prensa, en el marco del “Encuentro de industriales 2022”, dijo que la exención del complemento Carta Porte aplica hasta el 1 de octubre (como lo anunció el SAT) pero de ser necesario, podría ampliarse seis meses más y mencionó que la eliminación de aranceles se realizará el próximo lunes en aras de que los precios de los productos se mantendrían estables y no aumentarán.

“Nosotros desde el punto de vista de publicación de los no aranceles, pensamos publicar entre el lunes y miércoles, y a partir de ahí se debería de ver un no aumento en la manera en que entra el producto a nuestro país, que esto permitiría en algunos productos finales poder tener que los precios estén estabilizados, no significa per se; es decir, voy a bajarle el precio al producto, sino no voy a seguir aumentando o voy a manejar los márgenes que tengo en el paquete de la canasta básica de los 24 productos”, expuso.

Clouthier Carrillo, añadió que no se está restringiendo el precio, qué hay un precio promedio del costo de la canasta básica de casi mil 230 pesos, lo que se busca es que, con las ganancias, cada quien aporte una competencia en favor de las familias más necesitadas. Recordó que la inflación es un asunto importado y lo que se busca es que por las variables negativas que se siguen presentando, los comercializadores decidan aumentar los costos para no ver afectadas sus ganancias.

Por su parte, el presidente de la Concanaco señaló que el compromiso de sus 850 mil negocios y establecimientos afiliados, es el de mantener los precios de los 24 productos de la canasta básica, no de bajar sus costos.

“Aquí no se trata y ojalá que no lo veamos como que vamos a salir y no bajaron los costos por todos lados no, se trata de buscar la forma, nosotros que representamos al sector terciario, que, desde las cadenas de autoservicio hasta las tienditas, sacrifiquen los márgenes de utilidad para poder conservar el precio de ciertos productos”, subrayó Tejada Shaar.

En su oportunidad, el presidente del CCE, mencionó que no hubo condiciones de parte del Gobierno federal, ni tampoco de la iniciativa privada al ejecutivo para concretar este plan antiinflacionario.