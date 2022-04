Walmart, la tienda con mayores ingresos, según el SAT

El ingreso de las tiendas de autoservicio en el país aumentó 36.3 miles de millones de pesos; es decir, 4.2% mayor en términos reales durante los primeros tres meses en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior, reportó el SAT. La cadena de supermercados Walmart es la principal ganadora con un ingreso de 165 mil 108 millones de pesos, crecimiento de 3.8% en el primer trimestre del año.

Según datos del Sistema de Administración Tributaria (SAT) sobre los ingresos de las principales tiendas de autoservicio a marzo 2022, las tiendas captaron 379.3 miles de millones de pesos en el periodo de enero a marzo.

Walmart, además, es la cadena con mayor número de ubicaciones.

De acuerdo con el estudio publicado por Latinometrics, este grupo de autoservicios, con sus cuatro líneas de tiendas, suma casi 2 mil 700 establecimientos.

Soriana es la tercera tienda de autoservicio con mayor ingreso con 37 mil 739 millones de pesos y un decrementos de 1.3, la cadena cuenta con 800 tiendas.

El top de tiendas con mayor número de supermercados en México publicado por Latinometrics, posiciona en tercero y cuarto lugar a Chedraui y Casa Ley, las cuales tuvieron ingresos por 39 mil 902 y 7,638 millones de pesos.

With 2,703 stores in Mexico under different brand names, @WalmartMexico owns more supermarkets than all other chains in the country combined: pic.twitter.com/wOhZfdzh21