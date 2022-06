Urge liberar recursos para infraestructura hídrica ante crisis de agua: Coparmex

Frente a la sequía que se vive en México y que acelera una crisis por falta de agua, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora, demandó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ( SHCP) y al Congreso dotar de los recursos necesarios en 2022 y 2023 para el desarrollo de infraestructura necesaria de captación, reinyección, saneamiento y reparación de fugas en la red nacional pues “la austeridad mal aplicada ha provocado recortes de más del 30 por ciento de los recursos con los que contaba Conagua”.

El líder empresarial, llamó también a los gobiernos estatales y municipales para que asuman su responsabilidad de formular, actualizar y controlar el desarrollo de los programas de operación hidráulica y hacer la planeación para la distribución del líquido en sus comunidades; no pueden “lavarse las manos”, reclamó.

Mientras que, a las familias y empresas de todos los tamaños, les exhortó a dejar el consumo del agua de forma lineal y apostar por un modelo circular, donde se utilice la mínima cantidad de recursos posibles, incluidos el agua y la energía, para satisfacer sus necesidades.

El presidente del sindicato patronal, dijo coincidir con la experta Julia Carabias, quien considera urgente conservar el ciclo hidrológico y los ecosistemas; usar y aprovechar el recurso hídrico de manera eficiente, integral y sustentable porque solo así podremos contribuir a mejorar la calidad de vida de todos.

“En Coparmex impulsamos el Modelo de Desarrollo Inclusivo que tiene como uno de sus pilares promover el cuidado del medio ambiente y la actividad económica sostenible, por eso queremos que las empresas sean un factor de cambio que impacten positivamente a sus comunidades. Ante esta crisis nos ponemos en acción y como primer paso generamos conciencia, cada uno podemos aportar nuestro granito de arena. Sin agua no hay vida, no hay desarrollo y no hay país”, subrayó.

Medina Mora Icaza, precisó que de acuerdo con la UNAM, son 19 estados del país los que sufren una situación grave por la sequía, un fenómeno que cada año se presenta con mayor intensidad, frecuencia y amplitud territorial.

“La falta de agua no sólo tiene que ver con la escasez de lluvias sino con la ausencia de planeación, de medidas para reducir el hacinamiento, de reparación de fugas y de un manejo adecuado de aguas residuales que pueden ser tratadas, además de la sobreexplotación de los acuíferos”, señaló.

“Hacemos un llamado para que aceleren las gestiones, y se publique y difunda el Acuerdo de inicio de emergencia por ocurrencia de sequía severa, extrema o excepcional en cuencas para 2022 y se tomen todas las medidas necesarias para mitigar la grave crisis que enfrenta el país”, concluyó.