Santander ofrece hipoteca mixta para unir a las familias

Banco Santander puso en marcha la hipoteca integral para atender a familias con ingresos mixtos, que suma los ingresos de los cónyuges para acceder a un crédito de hasta 3.9 millones de pesos a un plazo de 25 años y una serie de beneficios para personas mayores de 21 años.

Antonio Artigues, director ejecutivo de banca a particulares de Santander, en entrevista con #EnConcretoContigo, señaló que este producto de Santander, único en el mercado, tiene como objetivo a 8 millones de familias que estaban desatendidas al carecer de este tipo de opciones.

“Era un producto que veníamos trabajando desde hace un tiempo, al final es un reto no que no solo Santander sino la banca en general traíamos desde hace un tiempo, viene para atender esos segmentos de familias con ingresos mixtos, donde viene una parte variable que hasta ahora no encontraba la variante para reconocerlo y eso limitaba su acceso hipotecario o a los fondos y por primera vez van a poder reconocerse los ingresos totales de la familia y sus integrantes”, señaló.

Detalló que, en ese sentido, las parejas pueden sumar sus ingresos, hacerlos mixtos y estos al ser reconocidos y comprobables, pueden ser candidatos a la obtención del crédito hipotecario integral.

Ejemplificó el caso de un mesero que al mes gana en nómina 5 mil pesos, pero recibe 8 mil de propinas sumando 13 mil pesos comprobables más lo que obtiene su pareja, hace considerar que puedan ser sujetos de crédito.

“Esta hipoteca es la primera en que el plazo llega a 25 años, lo que estamos buscando es un espíritu de facilitar el acceso al crédito hipotecario, alargando el plazo, esto tiene un impacto tan fuerte en el tema de la parte financiera y reduce el monto de la mensualidad y eso en consecuencia hace que la capacidad del pago en consecuencia se incremente, es un facilitador para que cada vez más familias puedan acceder a este crédito hipotecario”, subrayó.

El directivo de Santander explicó que el crédito lleva un seguro de daños que preserva el patrimonio y cubre el valor comercial y un seguro de desempleo por 9 meses, entre otras cosas y en la hipoteca mínima, el monto es de 100 mil pesos, el valor mínimo del inmueble son 200 mil pesos, en caso de hipoteca integral 3.9 millones de pesos, pero el valor mínimo de inmueble son 220 mil pesos.

Agregó que el financiamiento es de hasta 90% el valor del inmueble y Santander prevé colocar este 2022 como mínimo de 4 mil a 5 mil millones de pesos en este producto.