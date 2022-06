El desgaste por la pandemia, lleva a empleados a renunciar: OCCMundial￼

La pandemia de Covid-19 cambio al mundo y México no es la excepción pues en los últimos dos años, el sector laboral ha registrado que en 41% de las grandes empresas se presenta el fenómeno denominado como la “renuncia inusual”, aseguró David Centeno, subdirector de estrategia de OCC Mundial.

“Hay dos puntos que surgieron con mayor atención, el desgaste físico y mental. En las empresas grandes se da mucho esto porque definitivamente hay mucha competitividad. Hay muchos aspectos que tienen que ver con exceso de trabajo y eso genera estrés en la gente”, destacó.

Al dar a conocer los resultados del estudio “Adaptabilidad laboral post-pandemia en México”, elaborado por OCCMundial, una de las firmas internacionales más reconocidas para la búsqueda de empleo, reveló que se intensifica como nunca antes, la movilidad de los mexicanos de un empleo a otro.

“El colaborador, el 71 por ciento de ellos, está buscando o esperando a moverse una vez que tenga otra oportunidad. No es que diga iYa me voy y no hago nada! Sino que, si llega la oportunidad la voy a tomar y voy a seguir trabajando. No es que se quede sin un empleo, como sucede en el tema de la gran renuncia”, expuso.

Presentación del estudio de la OCC Mundial

En conferencia de prensa, Centeno añadió que la diferencia de “la gran renuncia” que se ha presentado masivamente en Estados Unidos y la “renuncia inusual” en México, es porque los norteamericanos cuentan con un seguro de desempleo y en nuestro país no.

En el estudio, participaron 9 mil 446 buscadores de empleo y más de 588 empresas.

El directivo de OCCMundial, mencionó que las personas que buscan empleo y las empresas coinciden que una de las motivaciones para permanecer en una organización y retener al talento son las buenas compensaciones y los beneficios, seguidos por un buen ambiente laboral, balance vida-trabajo, reconocimiento, plan de carrera personal, cultura organizacional inspiradora y liderazgo positivo.

“Sin embargo, a pesar de esas motivaciones, 71% de los trabajadores asegura que permanecerá en su trabajo solo hasta que encuentren otra oportunidad laboral mejor; 11% desconoce el tiempo que continuará laborando en su empresa y 8% dice que estará ahí hasta fines de 2022. Cabe señalar que el porcentaje de los que desean seguir a mediano y largo plazo es menor pues solo 5% piensa quedarse en su trabajo en los siguientes dos a tres años, 2% de tres a cinco años, 2% más de 10 años y 1% de cinco a 10 años”, señaló.

David Centeno, añadió que la respuesta de las empresas difiere sobre este tema, pues solo el 8% de éstas considera que sus colaboradores estarán laborando ahí menos de un año. Su optimismo se muestra cuando tres de cada 10 organizaciones dicen que sus colaboradores continuarán en su puesto laboral de tres a cinco años; 22% piensa que serán de dos a tres años; 20% de uno a dos años, 17% de cinco a 10 años y 4% más de 10 años.

Entre las causas por las que los colaboradores renunciarían a su empleo actual, el estudio reveló que, por mejores sueldos y prestaciones, (59%), mejores oportunidades de desarrollo (55%), nuevas motivaciones (43%), equilibrio vida laboral-personal (33%), desgaste físico y/o mental (30%) y frustración (24%).