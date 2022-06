Asuntos del Peso

El peso mostrará relativa tranquilidad, seguirá operando por debajo de los 20 pesos por dólar

El mercado de cambios prácticamente descontó el aumento de 75 puntos base para el próximo anuncio de política monetaria del Banco de México (Banxico) previsto para el 23 de junio, así como, la perspectiva de un incremento de la tasa de la Reserva Federal de 50 puntos base.

El tipo de cambio peso-dólar bajo este escenario logró llegar a una cotización mínima en el año de 19.41 pesos por billete verde en la semana pasada (lunes), cotización no vista desde antes de la pandemia de marzo del 2020, aunque en las operaciones del viernes el regresó a un precio 19.5742 pesos.

El peso mexicano está marcando un nuevo rango de negociaciones de corto plazo, es probable que se nuevo spread de transacciones se ubique entre 19.35 pesos como nivel mínimo y 19.80 pesos como cotización máxima, sin embargo, es importante destacar que previsiblemente no romperá el precio de soporte de los 19.50 pesos.

En la semana anterior, el peso mexicano registró una volatilidad de 9.34%, ligeramente por debajo de la volatilidad promedio del año de 9.53%. Si bien, la apreciación semanal del peso mexicano resultó mínima, tuvo un desempeño positivo en comparación con otras divisas de países emergentes.

La moneda mexicana logró apreciarse pese al fortalecimiento del dólar estadounidense en el mercado de divisas internacional, luego de la especulación sobre el futuro de la política monetaria en Estados Unidos, pues los oficiales del Fed se mostraron a favor de seguir aumentando la tasa de interés a un ritmo de 50 puntos base en los próximos dos anuncios.

James Bullard, presidente del Fed de St, Louis de nuevo emitió un comentario restrictivo al comentar que la tasa de interés debería ubicarse en 3.5% hacia finales de año, lo que implica un incremento de 50 puntos base en todos sus anuncios de política monetaria del Fed.

En mercado de cambios existe un mayor optimismo con relación al desenvolvimiento del peso mexicano en la segunda parte del 2022, debido a que existe margen de menos espacio de fortalecimiento estructural del dólar, tras las ganancias ya acumuladas, y la convicción del mercado que comienza a mostrar el Fed de que hará todo lo posible para combatir la inflación.

Además, el peso mexicano se beneficiaría por el dinamismo de la economía de Estados Unidos, lo cual podría generar un mayor envío de remesas, con un aumento esperado del 9.5% a tasa anual, a un nuevo máximo histórico de 56,500 millones de dólares.

El turismo también jugará un papel importante en revaluación de peso mexicano, pues se pronostica la entrada de mayores flujos dentro del concepto del turismo internacional ante la recuperación de la post-pandemia, y un incremento en el dinamismo de las exportaciones de bienes, estimado un avance de 5.5% en este año.

El tipo de cambio peso-dólar mantiene una posición técnica ligera con espacio adicional de posiciones largas. En particular, el posicionamiento actual es un neto largo en futuros del peso en el Mercado de Chicago de 908 millones de dólares, comparado con hasta 4,550 millones de dólares registrados en el 2020.

Es posible que la moneda mexicana opere con algunos altibajos en el segundo semestre de este año, sin embargo, el pronóstico es que hacia el cierre de este año podría mantener sus operaciones por debajo de los 21.50 pesos por dólar, pero por el momento cotizará por debajo de los 20 pesos por billete verde.

La próxima semana, la atención estará en la inflación de varias regiones, destacando la lectura en Estados Unidos (viernes), donde se estima una variación a tasa anual de 8.3%.

En general, las cifras seguirán mostrando un entorno complicado, ayudando a mantener el relativo aplanamiento de las curvas. También tendrá lugar la decisión del Banco Central Europeo (BCE), con el mercado incrementando las apuestas de un ajuste en la tasa de referencia este año.

En la parte interna, la mayoría de los participantes el mercado estará atento al anuncio de la inflación correspondiente a mayo, con el pronóstico de observarse un dato de 7.62% a tasa anual y la producción industrial a abril, estimándose un avance de 2.5% anual.