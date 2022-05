Columna En Concreto 12 de mayo

• Tiempo de compradores; que requiere más producción de vivienda.-Beto Moreno de Canadevi



Este tiempo favorece la compra de vivienda de los diferentes segmentos; no obstante el reto para los desarrolladores es la fabricación.

Los factores que afectan la edificación para “ponerse a tono” con la demanda que sí existe para comprar vivienda de todo tipo es obviamente la inflación y encarecimiento de los materiales de construcción, sobre todo por ell encarecimiento de los commodities que a su vez impactan el costo de la vivienda para los compradores finales.

Y pues sin el ánimo de agotar aquí todos esos factores que impactan la construcción para no ser redundantes resaltaré aquí aquellos que no son tan visibles o que son constantes y añejos, pero se han quedado sin resolver.

Por ejemplo la falta de legalización de terrenos y también la falta de terrenos. Así también la ineficiente tramitología que es cara y costosa y hay que recordar que esto encarece el precio final de la casa o departamento lo que afecta a quien la adquiere.

En entrevista para #EnConcretoContigo, Alberto Moreno, presidente Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) señaló que es necesario beneficiar la edificación de vivienda desde la posición gubernamental en algunos estados, principalmente en la zona sur sureste.

Se refiere también a que los gobiernos de los tres niveles faciliten los trámites, tiempos y costos en los que se lleva a cabo la construcción de la vivienda. Puso como ejemplo que en Chiapas éste trámite de licencia se lleva hasta mil 150 días. ¡Esto es que si se solicita la licencia ahora se podría construir en el 2025!

“Necesitamos ver la manera de hacer cosas que beneficien la producción de vivienda; en el estado de Chiapas tenemos que esperar mil 150 días para el otorgamiento de licencias, se tiene que trabajar con el Gobierno municipal y el Gobierno del estado para mejorar la tramitología”, precisó.

Lo interesante es que hay modelos de apoyo en algunas entidades como en Guerrero donde se firmó un convenio con la iniciativa privada por una reserva territorial para el desarrollo de 14 mil viviendas.

Algunas de las cantidades que dió nos dan el panorama del tamaño de la demanda y citó esto respect al segment de los no afiliados a la seguridad social y dijo que hay 6.4 millones de personas que son económicamente activas y pueden acceder a la compra de una vivienda.

«No hay oferta para 4.8 millones de personas que pueden comprar una vivienda. Por eso hay que ser disruptivos al atender a personas con ingresos mixtos, el 57% de la fuerza laboral en México está en el mercado informal, por lo que es necesario atender a los no afiliados o bancarizados», comentó.

También puso sobre la mesa otro grave y añejo problema que se refiere a la necesidad de legalizer predios dentro de las zonas metropolitanas.

“(Hay que atender) la tenencia de la tierra, en el que muchas propiedades de la Ciudad existen sin dueño, lo que cambiaria mucho la construcción de vivienda en el país; en la Alcaldía Cuauhtémoc en un terreno hay un predio sin papeles y hay que legalizar ese terreno en el que podrías construir 700 viviendas que en el área de la Zona Metropolitana del Valle de México, sería de beneficio paras las personas de la zona”, precisó

Infonavit presentó esta semana la Ventanilla Universal de Responsabilidad Compartida. Y tiene estimaciones de que más o menos 2.6 millones de personas podrán convertir sus créditos de veces salaries mínimos (VSM) a pesos obteniendo los beneficios adicionales que ofrece el programa.

A este programa llamado “Responsabilidad Compartida” se puede ingresar a través de “Micuenta.infonavit.org.mx”

Un objetivo muy importante es tramitar el término de las deudas impagables, proteger la economía de las familias y dar certeza a las y los acreditados sobre su pago mensual.

En la conferencia su director Carlos Martínez Velazquez hizo el llamado a los bancos para bajar tasas y facilitar condiciones de los créditos cofinanciados, que en este momento no serán tratados en esta Ventanilla Universal.

“ (Cuando se les pide bajen tasas) Ponen el grito en el cielo y dicen que les cuesta un dineral. Lo importante es invitarlos para que ojalá puedan sumarse…

“Con Beker, su actual president, que ha mostrado mayor sensibilidad social, seguro aceptará que los bancos se puedan acercar y ver contratos para beneficiar en los que están en estos esquemas (cofinanciados con Infonavit) sobre todo en un contexto donde los mexicanos estamos unidos para hacerle frente a la inflación”, dijo el director.

