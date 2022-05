Columna En Concreto 31 de mayo

• La tecnología y las nuevas generaciones revolucionan a la industria inmobiliaria

• No sólo son proyectos modernos e innovadores si no cómo se venden, cómo se promocionan y cómo financian

La tecnología está revolucionando la forma de comercializar al mercado inmobiliario. La semana pasada ya adelantamos la víspera de las hipotecas 100% digitales, pero las digitales ya existen…

No cabe duda que las nuevas generaciones de empresarios ya están a la cabeza de las proptech, las fintech, las sofomes y demás empresas que juntas están revolucionando al sector en el mundo y en México en la actualdiad.

Hay propuestas que vienen del extranjero y tratan de aplicarse tal cual, pero seguro que la experiencia las está haciendo cambiar y “tropicalizarse” para que no sea el modelo norteamericano, ni el colombiano ni chileno, sino el que se aplica allá, pero con las adaptaciones necesarias para que sea la estrategia mexicana.

Miren por ejemplo lo que presentó Morada Uno que es la oferta de pólizas para arrendamiento y que entendió que lo tienen que hacer de la mano de los asesores inmobiliarios. No sin ellos. No en contra de ellos.

Sin embargo, hay otras empresas que se proponen comercializar inmuebles haciéndolos a un lado. Suerte con su emprendimiento porque seguro se encontrarán con muchas resistencias en el mercado.

Por ejemplo en la semana pasada “Tuhabi”, present su primer Centro de Experiencia en México estratégicamente ubicado en la colonia Condesa, esquina con insurgentes, así que major imposible. En él se propone dar confianza y mostrar el proceso de venta a sus clients.

Fue interesante su exposición porque además de reiterar sus retos de comprar la propiedad y concreter la operación en 10 días, algo inusitado en México.

También present inovaciones como el “habímetro” que es una herramienta que muestra el valor de la casa o departamento real y vigente, utilizando más de 20 millones de datos.

Por algo Banorte invirtió estratégicamente en “TuHabi” pues representa una plataforma innovadora que dinamiza el proceso dándoles un Nuevo “aire” a los propietarios que quieren vender su inmuebles.

Ahora que ¿cuánto cobra de comisión “TuHabi”? esto o obstante no es preciso, dejaron claro que depende de la operación, del inmueble, de lo que invirtieron en “la manita de gato” a la propiedad, su regularización, etcetera. Así que este es su negocio.

Pero el mensaje es relevante para el propietario, sobre todo, para el apurado, el que requiere vender rápidamente y con la menor pérdida possible.

El tiempo de compradores sigue vigente, no obstante el incremento de precios que no se registra así en las viviendas usadas.

Ambos socios de “TuHabi” muestran gran conocimiento y compromiso y, sin duda, representa una muy buena opción, la mejor alternativa para muchos en un mercado que se está moviendo rápidamente ahora con la reactivación.

Una operación que no rezaga a nadie y que está accessible para todos. Sin duda, una herramienta de la que estaremos hablando bastante en los siguientes meses.

Este, llamado “el primer unicornio del sector tecnología en bienes raíces de Hispanoamérica” también trabaja con asesores inmobiliarios.

Por cierto

Hoy comienza el Real Estate Show presencial que retoma la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) después de dos años de hacerlo por zoom por la pandemia.

Interesantes paneles desfilarán en ambos días uno de hombres arquitectos y otro de arquitectas…

Además se conmemoran 30 años de la ADI que conglomera a los desarrolladores inmobiliarios más importantes de México. Con los proyectos más relevantes y de mayor inversión.

Sin duda, reportaremos aquí los retos que deja Héctor Tellez a la nueva generación representada por Jaime Fasja (con toda una herencia de empresarios expertos en la industria).

Felicidades por 42 años a la desarrolladora de vivienda del norte y que cada vez se acerca más a la capital, la norteña “Casas Ruba”. Resultado de un gran equipo liderado por su fundador Enrique Terrazas y el director general Jesús Sandoval. Ya presentes en 16 ciudades y 12 entidades federativas del país.

