Acotur se muestra optimista ante el verano “sensacional”

Los clubes vacacionales y tiempos compartidos han recuperado prácticamente las cifras que tenían en 2019 y esperan optimistas un verano “sensacional” por lo que se declaran preparados para recibir a los vacacionistas que buscan vivir una experiencia de viaje, aseguró Guillermo Muhech, director ejecutivo de la Asociación de Complejos Vacacionales y Turísticos (Acotur).

En entrevista con #Viajando En Concreto, precisó que los productos que ofrecen son de lealtad vacacional y eso lo reconocen los viajeros porque absorben las alzas inflacionarias que se registran en el país para hacer frente a esa situación y no encarecer los costos.

No obstante, en el tema inflacionario, son conscientes de que tienen que hacer un esfuerzo para mantener precios y calidad, considerando que todo va subiendo menos el sueldo de la gente y buscan facilitarles sus vacaciones y tengan un espacio para la recreación y el esparcimiento y “ese es nuestro compromiso para no volvernos locos con los precios sino apechugar el costo dentro de los bolsillos de la empresa lo cual, ya es difícil porque venimos de la pandemia y nos tupio.

“La industria turística suele ser la más sensible pero también la más resiliente, hemos aprendido a vivir de la mejor manera posible para traerle a la gente felicidad en sus estancias y ahí vamos, solidarizándonos”, dijo.

Muhech destacó que a la distancia del trago amargo que trajo consigo la crisis sanitaria, las ocupaciones se han recuperado, las membresías, la tarifa y su esfuerzo se ha visto premiado con la predilección de los huéspedes quienes tienen las ganas de entregarles este periodo del año tan importante para las familias.

“Se vive una situación de mucho júbilo, pero también de mucha responsabilidad, ninguno de los hoteles ha bajado la guardia en cuanto a protocolos, en todos los casos seguimos con sanitización de todas las áreas, protocolos y procesos de Covid, dando pruebas en algunos casos a turistas del extranjero, muy cuidadosos y cautelosos de lo que pueda pasar, esta quinta ola quizá no sea la última, ya el mundo ha aprendido de nosotros pero nos deja con la necesidad de un mayor cuidado”, señaló.

El directivo de Acotur manifestó que la temporada veraniega se ve fuerte en cuanto ocupación, “se proyecta un verano formidable” para el que estamos preparados y confiados de que será lo menos accidentado posible.

En materia de costos, mencionó que la gente que guardo dinero durante la pandemia está urgida por viajar y el gusto de los turistas ha cambiado significativamente y ya no se casan con una marca como antes y buscan más allá de un viaje, vivir una experiencia de huésped.

En materia de seguridad, el líder de Acotur refirió que es una tendencia preocupante, pero en el caso de Quintana Roo, han encontrado formas de participación democrática en las cuales las empresas buscan apoyar al gobierno federal y del estado con mesas de seguridad donde los empresarios tienen una voz importante.

Agregó que los sitios que se espera sean los más visitados en el verano son Cancún, Riviera Maya, Tulum, Cancún, Xcaret que goza con parques espectaculares y una responsabilidad social digna de admiración, y también se dirigirá el turismo a los destinos que han liberado muchas experiencias, auditorios no cerrados, cenas al aire libre, concepto de glamping y el golf que ha crecido enormemente.

Al referirse al pulso de las 41 empresas que representa como Circle One by Blue Bay, Club Meliá, Club Solaris, El Cid Vacations Club, Exotic & Prestige Travelers by Karisma, Grupo Posadas, H10 Premium, Iberostar The Club México, Inspira Vacations, Interval International, Legendary Preferred Destinations y Mexico Destination Club, entre otros, en medio de la quinta ola de Covid-19 y un verano que ya inició, dijo que los protocolos que han establecido desde el inicio de la pandemia hacen que la gente regrese a donde saben que están bien protegidos.