Convives construirá 2,500 viviendas con recursos de banco en EU

El Consejo Nacional de Vivienda Económica, Social y Sustentable (Convives) prevé la construcción de 2 mil 500 viviendas para este año a través del Modelo de Cooperación para el Financiamiento de la Autoproducción de Vivienda, con recursos del banco de desarrollo estadounidense, informó en entrevista para #EnConcretoContigo, Francesco Piazzesi, presidente de Convives.

El banco de desarrollo estadounidense Development Financial Corporation (DFC) anunció la inversión de 30 millones de dólares para la autoproducción de vivienda que beneficie a grupos que no tuvieran acceso a los fondos de vivienda, como Fovissste e Infonavit.

Los recursos otorgados por el DFC se darán a través de créditos puente a las empresas que conforman Convives. Piazessi detalló que a raíz de la inversión esperan construir más de cinco mil viviendas en dos años, para el resto del año prevén edificar 2 mil 500 viviendas, mientras que para 2023 estiman la incorporación de 3,000 viviendas más.

«El vehículo que siempre ha faltado es el del crédito para los no atendidos, para la gente que no tiene seguridad en materia de vivienda; finalmente, después de un proceso largo, logramos abrir un espacio para fluir créditos a favor de las familias que no tienen la seguridad social y de vivienda», comentó Piazessi.

El director de convives, aseguró que los esfuerzos realizados a través del financiamiento por parte del DFC, son una suma de voluntades entre los organismos de vivienda y los gobiernos municipales, puesto que no se trata de la autoconstrucción sino de una asistencia a favor de la autoproducción.

De acuerdo con Convives el modelo ya ha sido implementado en Ocuituco Morelos, y la idea de vivienda para los no afiliados se llevó a cabo en Tabasco, por lo que buscan replicar el modelo en otras entidades federativas.