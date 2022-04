El Estado vició Consulta de Revocación de Mandato: CEM

Retos del Felipe Ángeles;

En las últimas semanas y desde que finalizó 2021 hemos hablado de los retos de la vivienda en México. Éstos siguen como prueba por superar. Hoy hablaremos de la infraestructura aeroportuaria, del reto que tiene el País con el nuevo Aeropuerto Felipe Ángeles.

Y es que ayer se inauguró y se montó una gran fiesta porque no diario se inaugura un aeropuerto internacional, pero aunque hay que aplaudir su propia construcción en menos de tres años, la gran prueba del Ejército como constructor, etc. Hay que ver lo que falta para que sea un aeropuerto de talla internacional. Y si no quieren medirlo de esa manera, entonces hablemos de lo que necesita México para que el aeropuerto sea internacional.

No sólo necesita servicios en la terminal aérea y que se refieren a baños, restaurantes sino también locales comerciales que brinden bienes y productos que hoy por hoy no hay aún; salvo que le pongan ya un puesto a la señora que vendió ayer “tlayudas” y que se hizo viral en redes pues no había comercios aún abiertos.

Pero será interesante hablar de cómo el Aeropuerto Internacional estaba planeado para ser hub internacional, una estación de distribución no sólo de pasajeros sino de carga para toda América Latina aprovechando su ubicación geográfica privilegiada y cercana a Estados Unidos; esto no se resolvió.

De lo que se trata es de que desahogue la saturación que ya es una válvula de presión para el actual aeropuerto Internacional Benito Juárez sino que también pensando en el mediano plazo brinde soluciones a mediano y largo plazo para ser el punto de conexión entre diversos países de América Latina, México y Estados Unidos.

No es estar a favor de un aeropuerto que no se hizo o estar a favor del que se hizo es pensar con cálculos de mediano y largo plazo hacia lo que se necesita resolver en materia de transporte de pasajeros, mercancía y conectividad del continente.

Aquí citaré a expertos, pero por lo que hoy constatamos lo único que ahorita se hizo fue inaugurar una posible solución para en un mediano plazo desahogar un poco el número de vuelos que hoy saturan al Benito Juárez.

Luego, en un año, resolveremos cómo llegar al Felipe Ángeles.

Pero hay mucho por resolver. Mientras no deja de ser una alternativa y también un acto político.

Hablemos con los expertos para conocer los pros y contras de éste recién inaugurado aeropuerto.

Se repite lo que trasciende pues al final se le dio prioridad a construir un aeropuerto, con reducción de presupuesto, pero ¿también reducción de objetivos?

Además debo hablar de la poca logística de apoyo para la cobertura a la prensa. De la falta de organización que denotaron al autorizar y acreditar una noche antes de la inauguración y con muy poca ayuda, casi nada para el acceso. Todo lo concentró Presidencia, el Ejército se disculpó de que esta parte no le tocó desempeñarla.

“Misión cumplida” dijo el representante del Ejército al entregar la obra ante el Presidente López Obrador y, pues sí. Ya se hizo, el balance de lo bueno vs lo deficiente se hará. Hoy políticamente hablando ¡Sí. Se inauguró!

Lamentable tengo que hablar de las deficiencias de la logística y falta de respeto hacia la prensa, hacia quienes al final apoyaron en la difusión de la inauguración de una de las obras magnas que este gobierno desempeña. ¿Será que pueda mejorar esta logística para estos eventos? ¿será que pueda verse a la prensa con consideración y respeto a su trabajo? No es posible que una noche antes se avisará y realizará la acreditación con deficientes apoyos para el traslado. Casi nada de apoyo para un aeropuerto que aún no tiene vías de acceso!!!

Por cierto

La Convención Nacional Bancaria número 85 tendrá lugar este jueves desde su tradicional sede en Acapulco.

Y aunque sus temas son de actualidad como el cambio climático, la digitalización y la tecnología. Se impone en la agenda temas de coyuntura como la inflación, el alza de tasas de interés, el desperfilamiento de posibles clientes o de los que ya son, por lo que puede incrementarse la cartera vencida.

También trascienden números como que, por primera vez desde el inicio de la pandemia, está bajando la colocación de créditos tan exitosos en este período como los hipotecarios.

Los banqueros hoy lidian con la continuidad del desempleo, con retos de política macroeconómica a la que tanto han hecho referencia hablando de su estabilidad y buen manejo de indicadores clave; pero se enfrentan aún a más retos como cambios en la política fiscal si es que, por presiones al precio de los energéticos, el gobierno federal tiene que tomar una decisión de cambios en ésta política para sortear la falta de ingresos y también la continuidad de los subsidios a las gasolinas por ejemplo.

Y pues aquí el Ejército que apoya en la construcción y también en administración de obras que construye, no paga impuestos. Entonces debido a la crisis económica el gobierno tiene escasez de ingresos al erario público y en cambio, con la absorción de los impuestos como el IEPS para que los usuarios no los paguen a la hora de comprar la gasolina.

Veremos si el gobierno opta por el endeudamiento o por el aumento del déficit fiscal, soluciones a las que se ha negado hasta el momento y que se agudizan ante la continuidad del conflicto de Rusia vs Ucrania que ya va para el mes, cuando no se esperaba que durará tantos días.

